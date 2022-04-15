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بركات يكشف سبب عدم حضوره لحفل إفطار اتحاد الكرة

قال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن ما أثير مؤخرا حول رغبته في تقديم استقالة من منصبه في اتحاد الكرة بعد تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني، غير صحيح منوها انه لم يوجد أي نية بالمسبة لتقديم الاستقالة.

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جاء ذلك خلال تقديمه برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور، مضيفا أن كل شخص في مجلس اتحاد الكرة له وجهة نظره والأهم أن هناك احترام متبادل بيننا ورأي الأغلبية هو من تم اتخاذه في النهاية.

محمد بركات: ارتباطاتي العائلية سبب عدم ذهابي حفل الإفطار الجماعي لاتحاد الكرة

ونوه بركات أن لعبت بجوار إيهاب جلال في الإسماعيلي وعلاقتي به قوية، وقمت بالتصويت له عقب الاستقرار على تعيين مدير فني وطني لمنتخب مص.

وعن ما اثير بشأن مقاطعته لحفل الافطار الجماعي لاتحاد الكر، قال عضو اتحاد الكرة المصري الكابتن محمد بركات، أنه لم يقاطع هذا الافطار ولكن كان هناك ارتباطات عائلية هي التي ادت لذلك.