/692105/بركات-قمت-بالتصويت-على-اختيار-مدرب-أجنبي-قبل-طرح-اسم-إيهاب-جلال-لتدريب-منتخب-مصر

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري حقيقة رفضه لتعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني، منوها ان قرار تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر جاؤ بالعديد من التساؤلات والاعتراضات.

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جاء ذلك خلال تقديمه برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور، مضيفا الخبر الوحيد الصحيح خلال الفترة الماضية هو أن كابتن حازم إمام وخالد الدرندلي كان لديهم توجه للمدرب الاجنبي، وكذلك أنا معهم”.

بركات قمت بالتصويت على اختيار مدرب أجنبي قبل طرح اسم إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر

وتابع عضو اتحاد الكره خلال حديثه:” التصويت بدأ على اختيار الجهاز الفني في اجتماع اتحاد الكرة من حيث المصري أو الأجنبي، خالد الدرندلي وحازم إمام وتوجهاتي وجهة نظرنا تكمن في أن المدرب الأجنبي كان الأنسب للفترة المقبلة" .

واختتم حديثه : "الأغلبية كانت تدعم المدرب الوطني، والكفة أصبحت تميل للأغلبية وكان هناك احترام لرأي الأغلبية، وانتهى الأمر عند هذا الحد، وإيهاب جلال كان الوحيد الموجود في الصورة، وآراء الكل بلا استثناء بما فيهم أنا وحازم إمام وكذلك خالد الدرندلي وافقنا على تولي إيهاب جلال المهمة الفنية لمنتخب مصر"