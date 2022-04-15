/692103/كان-بيكلم-السيدة-عائشة-وزينب-حسن-يوسف-يكشف-أخر-لحظات-بحياة-الشيخ-الشعراوي

تحدث الفنان حسن يوسف عن كواليس تعارفه على الشيخ الشعرواي، وكيف جسد قصة حياته في مسلسل درامي بعنوان “إمام الدعاة”، فضلا عن صفات استطاع اكتسابها منه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حسن يوسف عن الشيخ الشعراوي

كشف حسن يوسف خلال ضيافته على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، عن كواليس تعارفه بالشيخ الشعرواي، فقال: “قابلت الشيخ الشعراوي في السعودية وقالوا ان 2 يوم رمضان عاملين الفطار مع الشيخ الشعرواي وعزمني وأنا رفضت عشان مكنتش بفطر غير مع مراتي وعيالي، وبعدين روحتلهم بعد الفطار وكنت متلبش ولقيته لذيذ وحلو ومكنش عندي شغلانه غيره”.

وتابع: “وبعدين بقيت واحد من صحابه، والجراءة خدتني ، وطلبت منه أعمل مسلسل عن حياته، قالي أما أموت اعمل”.

حسن يوسف يتحدث عن الشيخ شعرواي: قالي متبطلش تمثيل وكان متابع دراما

وتطرق حسن يوسف بالحديث عن وساطية وبساطة الشيخ شعرواي في أداء تعليماته لمستشريه، فقال: “الشيخ الشعرواي كان امام الوسطية مش متشدد، كان بيسمع مسلسل لـ هدى سلطان وكان زعلان عليها ان جوزها مات وولادها منعوها وكان زهقان، لما شادية راحتله وقالتله فلوسي حرام مش عيزاها قالها خدي جزء من المال واعملي بيه حاجة لربنا، وقالي خليك في الفن بس قدم حاجة مفيدة”.

حسن يوسف: الشيخ الشعرواي كانت بيكلم السيدة زينب والرسول قبل وفاته

وتحدث حسن يوسف عن اللحظات الأخيرة في حياة حسن يوسف، فقال: “شمس مشافتوش الا في الأسبوع الأخير ليه جت معايا ودخلنا عليه لقيته تعبان وبست ايده وقالها ادعيلي يابنتي، قالتله احنا اللي محتاجين دعاءه.

وأضاف: “قبل وفاته بساعات طلب من واد يخلو الغرفة اللي قاعد فيها، وقالهم كفايا عليكم كدة سيبوني مع اللي معايا، وأما خرد سمعناه بيكلم السيدة عائشة والسيدة زينب وقال في الأخر حتى أنت يارسول الله”.

الفنان حسن يوسف

فنان مصري ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد بفيلم “أنا حرة” بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.