زراعة 12 فدانا بأشجار الزيتون بمزرعة الشباب والرياضة فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وقال مدير الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء كليب راشد، فى بيانه مساء اليوم، إن الشباب من أعضاء أندية التطوع والجوالة وأعضاء برلمان الشباب هم من تولوا زراعة أشجار الزيتون، مشيرا إلى أن تاريخ إنشاء المزرعة يرجع إلى ثمانينيات القرن الماضى.

وأوضح أن الشباب من جميع محافظات مصر اشتركوا فى معسكرات العمل، التى نظمتها وزارة الشباب، والتى نجحت فى زراعة 50 فدانا وهى المساحة الكلية للمزرعة، لكنها تعرضت للتلف خلال السنوات الماضية.