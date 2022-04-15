/692032/تصل-لـ-15-يوما-الإجازات-الرسمية-القادمة-في-مصر-2022

ينشر موقع دوت الخليج مواعيد الإجازات الرسمية القادمة في مصر 2022، وذلك بعد تصدرها مؤشر البحث العالمي «جوجل».

دوت الخليج

ومن المنتظر أن تكون هناك 10 إجازات رسمية خلال الشهور القادمة، بواقع 15 يومًا تقريبًا، وجاءت كالتالي:

الإجازات الرسمية في مصر 2022 القادمة

- الإثنين 25 إبريل (عيد تحرير سيناء 1982). - الإثنين 25 إبريل (عيد شم النسيم). - الأحد 1 مايو ( عيد العمال). - الإثنين 2 مايو إلى الخميس 5 مايو (عيد الفطر المبارك). - الخميس 30 يونيو (ثورة 30 يونيو). - الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 يوليو (عيد الأضحى المبارك). - السبت 23 يوليو (عيد ثورة 23 يوليو 1952). - السبت 30 يوليو (رأس السنة الهجرية). - الخميس 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973). - السبت 8 أكتوبر (عيد المولد النبوي الشريف).

إجازات مدفوعة الأجر

ووفقًا لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية، فإن الإجازات الرسمية تكون مدفوعة الأجر، حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم 80 لسنة 2016 على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونظرًا للحفاظ على مصلحة العمل، وعدم توقف عجلة الإنتاج، فقد أعطى قانون العمل، لصاحب العمل، الحق في استقدام العمال يوم الإجازة الرسمية وذلك بشرط أن يقوم بتعويضهم ماديًا، وذلك في حالة الاحتياج الى جهوده في هذا اليوم,

حيث نص القانون على أنه: "ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في 2مايو وتنتهي الخميس 5 من الشهر نفسه، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، فمن المقرر أن تبدأ يوم الإثنين 2 مايو، و تنتهي يوم الأربعاء 4 من ذات الشهر.

ومن المقرر أن يصدر وزير القوى العاملة قرارًا بالموعد الرسمي لإجازة العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.