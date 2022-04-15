/692101/حسن-يوسف-يشكف-تفاصيل-أول-عمرة-في-حياته-وكيف-تسببت-في-اعتزال-شمس-البارودي-التمثيل

تحدث الفنان القدير حسن يوسف عن سبب تفاصيل أول عمرة في حياته، وذلك خلال برنامج كلام الناس، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، في تمام الساعة الـ 12 مساءً.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حسن يوسف في كلام الناس عن أول عمرة في حياته

قال حسن يوسف خلال البرنامج: “كنت بصور مع ثلاثي أضواء المسرح ولقيتها دولة ناقية مختلفة عن مصر، وبعدين ادوني استرحه، وبعدين مشهور عزمنا على الغداء وسألني انت طلعت عمرة فسألت يعني اي قالي الحج الأصغر، وبعدين كتب اسمي وأخدت حمايا معايا واتعرفت في السنة دي على الشيخ الشعرواي”.

وتابع الفنان الكبير حديثه، قائلا: “كنت بحضر قبلها أنا ومراتي لغرام ملكة وأانا بعمل سليمان الفارسي وأنا مقدرتش أطلع معاها ومن وقتها وهي معرفتش التمثيل”، مشيرا إلى انه قابل الشبخ الشعرواي هناك وبدأت علاقتهم تتطور حتى أصبح من أصدقائه المقربين.

عودة شمس البارودي للساحة الفنية بعد 40 سنة غياب

وكانت قد تصدرت الفنانة القديرة شمس البارودي الفترة الماضية التريند بعد أن كشف نجلها عمر يوسف عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد غياب 40 عام الأمر الذي عرضها للإنتقاد من قبل عدد كبير من الجمهور ناشرين شائعة خلعها للحجاب، اذ قال عمر نجلها في ذلك الوقت انها تستعد لتنفيذ برنامج وثائقي جديد عن قصة حياة والده الفنان حسن يوسف، ووالدته شمس البارودي موضحا أن الفكرة لازالت في مرحلة الكتابة والفكرة، ولم يتم شرائه من قبل شركات الإنتاج سواء في مصر، أو خارجها حتى الأن.

شمس البارودي تكشف حقيقة عودتها للفن

خرجت شمس البارودي عن صمتها، لتقول في تصريحات صحفية، معربة عن غضبها واستيائها من الجمهور: “لا أبلغ من تطاول أو تطاولت علي بأقذع الألفاظ متمسحا في الدين، والدين يقول يكب الناس على وجوههم يوم القيامة حصاد ألسنتهم، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الغير، ولا يعلم أي متطاول منكم ما هو حاله مع الله وكيف ومتى سيلقاه، وأبلغكم أن الوصي عليا هو الله، الوصي عليا هو ديني وسأقف أمامه وحدي، وكلنا في قبورنا أمير أو غفير أو رئيس أو وزير لنا ميعاد مع الموت والقبر والحساب، فلن تكونوا أحرس عليا من نفسي التي تركت كل مايسيل عليه لعاب المتطاولون طمعا في جنة الله ورضاه”.

وتابعت: “أما من يعايروني بأعمال فنية كل جميلات الفن عملوها وأنا اعتزلت في أول سن 30 تاركة شهرة ومال من أجل رضا الله".