"عامل قلق في انجلترا"..حسن يوسف يشيد بـ محمد صلاح وهذا سبب فشل مشروعه

/692100/عامل-قلق-في-انجلتراحسن-يوسف-يشيد-بـ-محمد-صلاح-وهذا-سبب-فشل-مشروعه

حل الفنان الكبير حسن يوسف ضيف على برنامج كلام الناس، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، عبر قناة MBC مصر، في حلقة 13 رمضان 2022، والذي كشف به العديد من التفاصيل والحكاوي التي لا يعرفها الجمهور.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حسن يوسف عن محمد صلاح

كشف حسن يوسف عن رأيه في محمد صلاح، فقال: “رافع اسم مصر في انجلترا وبنتي بتقول عامل قلق، ولكن الفترة الأخيرة الحظ تخلى عنه شوية”.

وتابع حديثه ساخرا: “خد عين من عمرو أديب وإسعاد يونس وإسعاد يونس أكتر كمان منهم لله”.

حسن يوسف عن مشروعه: فشلت فشل ذريع

وتحدث حسن يوسف أيضا، خلال برنامج كلام الناس عن مشروعه الذي أقامه بعيدا عن الوسط الفني، مشيرا إلى أنه فشل فشل كبير، فقال: “فشلت فشل ذريع، خدت أرض 20 فدان في الاسماعلية وكل شهرين او 3 أروحله ألاقيه محضرلي مصاريف كتير، فكنت بديله وبعدها ملقيش حاجة مذروعة، وجبتله 8 عجول فرزين، وفي شهرين لقيت العجول ماتت متسممة"

وتابع: “انقذت منهم 3 وبيعتهم، وخسرت من المشورع 7 ألاف جنيه وكان في أوائل الـ 70 ووقتها مان مبلغ كبير”.

الفنان حسن يوسف

فنان مصري ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد بفيلم “أنا حرة” بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.

تزوج من الفنانة شمس البارودي في عام 1972، وشاركها التمثيل في عدد من الأفلام، ثم أخرج لها عددًا آخر من أفلامها، نذكر منها فيلم “2 على الطريق” عام 1984 مع النجم عادل إمام وهو آخر أعمالها قبل إعلان اعتزالها التمثيل نهائي.

وكان أخر أعماله الذي ذاعت صيتا واسعا في الوسط الفني هي مسلسل “إمام الدعاة” الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومن بعدها اكتفى بالمشاركة في المسلسلات والدراما التليفزيونية وأغلبها الدينية.