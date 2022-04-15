حسن يوسف يكشف سبب غيابه عن الفن لأول مرة: "مبتقدرش ماديًا"

/692098/حسن-يوسف-يكشف-سبب-غيابه-عن-الفن-لأول-مرة-مبتقدرش-ماديا

حل الفنان الكبير حسن يوسف ضيف على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، في حلقة 13 رمضان، والذي تحدث خلاله عن سبب غيابه عن الوسط الفني منذ فترة طويلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سبب غياب حسن يوسف عن الوسط الفني

قال حسن يوسف خلال برنامج كلام الناس: “غصب عني مش بإيدي والخلافات كلها مادية، الدور بيبقى كويس والبطلة كبيرة ووقت الفلوس تقرصهم عقربة”.

وتابع حديثه: “كل اللي حلتي تاريخ مقدرش أجرحه ولاوم احافظ عليه”.

أما عن حياته مع زوجته شمس البارودي، فقال: “يومنا بيبدأ من الفجر بالصلاة والقرأن ونقضي ويم في نادي الجزيرة”.

الفنان حسن يوسف

فنان مصري ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد بفيلم “أنا حرة” بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.

تزوج من الفنانة شمس البارودي في عام 1972، وشاركها التمثيل في عدد من الأفلام، ثم أخرج لها عددًا آخر من أفلامها، نذكر منها فيلم “2 على الطريق” عام 1984 مع النجم عادل إمام وهو آخر أعمالها قبل إعلان اعتزالها التمثيل نهائي.

اعتزال حسن يوسف

اعتزل التمثيل عام 1990 وقد كانت آخر أفلامه الشقيقتان ثم عاد في عام 2003 إلى الفن مقدما أهم أعماله التليفزيونية وأكثرها نجاحا وهو مسلسل (إمام الدعاة) الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومن بعدها اكتفى بالمشاركة في المسلسلات والدراما التليفزيونية وأغلبها الدينية.

حسن يوسف ينفعي عودة زوجته للعمل

كان قد ظهر حسن يوسف في الفترة الماضية ليوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، حقيقة عودة البارودي للفن مرة أخرى، قائلا: “ إن هذا الخبر ليس حقيقيا.. وأن نجله عمر يوسف، أراد أن ينتج فيلم وثائقي تسجيلي عن حياة والدته، التي لم يعرفها الجمهور، لأن الجمهور يعلم بحياتها الفنية فقط، وليس حياتها الشخصية”، مشيرا إلى غضبه من الجمهور الذي تسرع في الحكم على زوجته.