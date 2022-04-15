مسلسل العائدون الحلقة 13.. تفاصيل تهديد هانى رمزى لـ«صفوان» ونجاحه فى مهمته

بدأ مسلسل العائدون وتحديداً الحلقة الـ13 بإثارة وتطورات عديدة، من خلال مشهد مقابلة "خالد ضرغام" هانى رمزى لـ صفوان الذى يعمل مع داعش والبلاد التي تموله، فبعدما هدده "ضرغام" بالفيديو الذى يمتلكه والذى يقتل فيه "سارة" قام صفوان برفع المسدس على هانى رمزى الذى قام بدوره بتعنيفه من خلال فضحه أمام نفسه، وذلك بعدما كشف معرفته بامتلاكه بحسابات فى بنوك لا يعلم "كمال" رئيسه بشأنها أى أمر، ثم فضحه أكثر من خلال صور له مع زوجة "كمال" أعطاها له مهدداً إياه بأنه حالة لم يعمل معه، سيقوم بإعطاء تلك الصور إلى "كمال".

مسلسل العائدون الحلقة 13

واستكملت الإثارة أكثر بعدما هدد هاني رمزي "خالد"، صفوان وقال له إن المطلوب منه هو نسيان أمر "كريم" أمير كرارة، الذى يحاول البحث عنه منذ رأى فيديوهات له بصحبة "سارة".قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".