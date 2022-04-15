الأسبوع المقبل.. التموين تعلن طرح كعك العيد بتخفيضات 30% بالمجمعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح "كعك العيد" فى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسبوع المقبل بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 30% لتلبية احتياجات المواطنين فى إطار الاستعداد لعيد الفطر المبارك.





وأوضح رئيس شركة مطاحن شمال القاهرة الدكتور أحمد العيسوى أنه سيتم طرح كيلو "الكعك السادة" بسعر 75 جنيها، وكيلو "الكعك بالمكسرات" بسعر 95 جنيها ، وكيلو "الكعك بالملبن"بسعر 75جنيها. وأضاف سيتم طرح كيلو "البيتى فور" بسعر 105 جنيهات، وكيلو "الغريبة" بسعر 105 جنيهات،كما سيتم طرح كيلو بسكويت النشادر"بسعر 70 جنيها، وكيلو "بسكويت لوكس" بسعر 80 جنيها. وأشار العيسوى إلى أنه سيتم طرح "علب مشكلة" زنة 2 كيلو بسعر 160 جنيها، وعلبة مشكلة زنة 2.5 كيلو بسعر 240 جنيها، بالإضافة إلى علبة زنة 3 كيلو فاخر بسعر 280جنيها.

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