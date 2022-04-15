/692099/مسلسل-سوتس-بالعربى-الحلقة-13-تارا-عماد-تتلاعب-بمشاعر-أحمد-داود

عرضت شاشة قناة cbc الفضائية مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13 التي شهدت انتشار الشائعات فى أرجاء المكتب حول قصة الحب التى تدور بين تارا عماد وهي ليلى مع أحمد داوود الذي يقدم شخصية أدم.

دوت الخليج ترصد أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13

وشهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل سوتس بالعربي التي عرضت اليوم الخميس، تغير في مسار أحداث القصة لتكشف عن وجه جديد من شخصية تارا عماد .

وهذا الوجه سيتسبب في تغيير مجرى العلاقة بينها وبين أحمد داوود الذي يقدم دور المحامي آدم منصور، وكان قد استمتع الجمهور خلال الحلقات السابقة بحالة الشد والجذب التي حدثت بين الثنائي وتنبأ الجميع بانتهاء الأمر بعلاقة حب ناجحة بين الطرفين.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة الثالثة عشرة

لكن حدث مالا يمكن توقعه وعكس مزاعم الجمهور والمشاهدين فمع استمرار تارا عماد في صد داوود وهو أدم منصور عنها جعل الأخير يبحث عن علاقة بفتاة أخرى التى صممت حتى تتأكد من حبه لها أن تخرج معه.

وبالفعل خرج معها ومع تارا وصديقها المزعوم، واتضح للجميع غيرة أحمد داود على تارا عماد خلال العشاء، لتذهب بعدها تارا له في المكتب وتغازله، ثم دار بينهما حوار صريح يعترف فيه كل منهما بالتلاعب بمشاعر الآخر.

لتنهى ليلى الحوار الذي دار بينهما بجملة : "من هنا ورايح متجيش تسألنى على حاجة ، لا تطلب منى خدمة ولا مساعدة ، لإن أنا وأنت من دلوقتى انتهينا ولا زمايل ولا صحاب ولا أى حاجة”، ونرى خلال الحلقة المقبلة هل كانت تارا تتلاعب بمشاعر داوود حتى توقعه في شباكها ؟.

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ويضم مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13 في بطولته كلا من تارا عماد، وآسر ياسين وصبا مبارك ومحمد شاهين، وريم مصطفى، وأحمد داود وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، والإخراج لـ عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.