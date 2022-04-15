دنيا سمير غانم تشيد بأداء رحمة أحمد في الكبير أوي 6: "مبدعة"

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حرصت الفنانة دنيا سمير الغانم، التعليق على أداء الفنانة رحمة أحمد في مسلسل الكبير أوي 6، بعد المقارنات العريمة التي تلقاها الثنائي بين مربوحة و هدية في الكبير.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من دنيا سمير غانم على مسلسل الكبير أوي 6

أعادت دنيا سمير غانم نشر فيديو لـ رحمة أحمد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية ستوري، ظهرت به رحمة أحمد وهي تشيد بالفنانة دنيا سمير غانم مؤكدة أنها من معجبيها، لترد عليها دنيا قائلة: “أنا كمان حبيتك جدا يا رحمة وشكرا على ذوقك وكلامك الحلو.. ربنا يوفقك أنتي وكل أسرة المسلسل المبدعين”.

رحمة أحمد تتحدث عن صعوبتها في دور مربوحة

وكانت قد تحدثت رحمة أحمد عن الصعوبات التي واجهتها في دور مربوحة، فقالت في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: “ اللهجة الصعيدية كانت صعبة عليا ولكن استعديت ودرست لأتمكن من النطق وكان هناك لهجة في العمل”.

أما عن مرشيحها، فقالت: ““الأساتذة أحمد مكي وأحمد الجندي شرفوني في مسرحية ديجافو ورأوا مثيلي ودوري في العمل وبعدها توصلوا معي للمشاركة في مسلسل الكبير”.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

يعد أبطال مسلسل الكبير أوي 6 بجانب أحمد مكي مهم هشام إسماعيل، سما إبراهيم ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد والحسين أبوحجاج وآخرين والمسلسل تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي، ويعرض في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً عبر شاشة قناة on ويعاد في الساعة الواحدة إلا الربع على نفس القناة، ويعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الألكترونية.

إهداء خاص لـ سمير غانم في مسلسل الكبير أوي 6

هذا وقام صناع مسلسل الكبير أوي 6، مع بداية تتر الحلقة الأولى من المسلسل بإهداء خاص للفنان الكبير الراحل سمير غانم الذي لفظ أنفاسه الأخيره بعد صراع كبير مع فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإهداء بوضع صورة للفنان سمير غانم في بداية الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 6 وكتب عليها: "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الاستاذ سمير غانم".