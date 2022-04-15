/692096/فاتن-أمل-حربي-الحلقة-13-سيف-يتنازل-عن-حقوق-فاتن-مقابل-مليون-جنيه-والأخيرة-في-ورطة

شهد مسسل فاتن أمل حربي الحلقة 13، العديد من الأحداث الهامة والمؤثرة، بدأت بـ نيللي كريم، التي تذهب مع أولادها للتسوق وشراء الملابس، ثم تتصل بها صاحبة الشنطة التي تحتوي على “مليون جنيه”، والتي تخبأها عند الشيخ شفيع “محمد التاجي”، وتهددها باختطاف أولادها في حالة عدم تسليمها لها، أو تسليم الحقيبة للشرطة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 13

ثم ينتقل المشهد لفاتن في محكمة الأسرة بسبب قضية حضانة ابنتها التي تتأجل لحين مجيء شيخ القرية، ومن ثم تذهب فاتن لوالدة طليقها سيف، وتطلب منها ومن زوجها أن يتوقفا على ما يفعلانه معها، ولكن سيف يفاجئها بأنه من الممكن أن يتناز عن جميع حقوقه مقابل إعطائها مليون جنيه.

فاتن أمل حربي تتعرض للسرقة

تذهب فاتن “نيللي كريم”، وتأخذ الحقيبة التي تخبئها عن الشيخ شفيع، وتخبرها بأنها قررت شراء راحتها بتلك الحقيقة، اذ ستذهب وتعطي طليقها المليون جنيه ليتنازل عن حقوقها، وأثناء ذهابها تتعرض للسرقة، وتنهي هذه الحلقة على مأساة فاتن أمل حربي “نيللي كريم”، وأولادها.

مسسل فاتن أمل حربي

جدير بالذكر أنه يشارك في مسلسل فاتن أمل حربي عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

ويناقش العمل قضية «القايمة» وأهميتها عند إتمام الزواج، لأن نيللي كريم لم تستطع إثبات أحقيتها في محتويات الشقة ضمن الأحداث، لعدم وجود قائمة منقولات، ويظهر أيضًا رغبة طليق «فاتن» في ذلها حتى تعود له مرة أخرى، بعد تصميمها على الطلاق حتى وقوعه، وأعلن عن ذلك في نيته خلال نقاشه مع والدته التي تقوم بدورها الفنانة فادية، كما تدور أيضا حول امرأة تجد نفسها تواجه قانون قديم يحرمها من حقوقها هي وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وتظن فاتن أن طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، وتعتقد أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات لتبدأ رحلة من المعاناة للحصول على حقوقها.