/692094/مسلسل-العائدون-الحلقة-13-ميدو-عادل-ينضم-للتنظيم-الداعشي

بدأ مسلسل العائدون الحلقة 13، بمواجهة هاني رامزي “ضرغام” للإرهابي صفوان أو ما يعرف بـ فرانك، ويهدده بمعرفة كل شيء بداية من علاقته بزوجة رئيسة كمال، وقتله لـ سارة التي كانت تشاركه في سرقة كمال، ثم يعطيه ملف ويطلب منه أن يقرأه جيدا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل العائدون

يرصد مسلسل العائدون الحلقة 13 بداية تجنيد علاء “ميدو عادل” على يد أمينة خليل وأمير كرارة “عمر”، اذ بدأ يرسموا له الخطه بدأوها بمحاولته الهروب من المكتب الذي يعمل به من خلال إثارة الجدل في المكتب، وبعدها أخبره عمرو عن بعض أصدقائه الذين هاجروا معهم منه أكرم عبد الحي الذي انضم لجماعة داعش الإرهابية في سوريا ويجب أن يتواصل معه بحكم الصداقة، مؤكدا: “هيبقى الباسورد اليل هيفتحلك الوصول لداعش”.

خطة تجنيد علاء

ويحاول معه اللعب في حزء الانضمام هو الأخر لداعش من خلال مواصلة الصلاة في المسجد وقراءة القرأن اذ أن حارس المسجد يستنقي عدد من هؤلاء الشباب للسيطرة عليهم وضمهم لفكرهم المتطرف.

علاء في اختبار المخابرات

ثم يبدأ عمرو في اختيار علاء من خلال إعطائه مهلة ساعة لأداء مهمة ما دون أن تراه الكاميرات بدون مال او وسيلة مواصلة معينة، وبالفعل ينجح علاء في ذلك ويستحوذ على إعجاب المخابرات.

انضمام علاء لـ جماعة داعش

أشاد عمرو بعلاء وشطارته، وحاولت أمينة خليل التأكد منه بأنه ليس خائفا بالشئ االذي يخوضه، ثم انتقل المشهد إلى أبو بلال المهاجر، الذي يخبر رئيسة زعفان بأنه علاء سيكون إضافة للجماعة، فيطلب منهم أن يخبر هذا الشاب بأن يتنظر مجيئه حتى تتهنى اجراءت سفره، ويقرران وضعه تحت اختبارهم.

وتنتهي الحلقة بصفوان الذي يحاول اخبار رئيسه أكرم عن شيئ ما، هل سيخبره عن تجنيد هاني رمزي له، هذا ما سنعرفه في الحلقة المقبل.

مسلسل العائدون

يذكر أن مسلسل "العائدون" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.