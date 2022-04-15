/692088/قبل-عرضها-السبت-طرح-برومو-حكاية-ميتافيرس-من-مسلسل-وجوه

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل وجوه للفنانة حنان مطاوع برومو القصة الثانية من العمل والتي تحمل اسم “ميتافيرس” بعد أن عرضت حكاية “وش تالت”.

دوت الخليج ينشر برومو حكاية ميتافيرس مسلسل وجوه

حكاية ميتافيرس مسلسل وجوه

عرضت شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية برومو الحكاية الثانية من مسلسل وجوه وهي ميتافيرس والمقرر أن تعرض بدءً من السبت المقبل بعد غد.

وتدور أحداث حكاية ميتافيرس من مسلسل وجوه ضمن 15 حلقة عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية وقناة صدى البلد الفضائية وقناة ten وغيرها.

ويشارك حنان مطاوع في بطولة الحكاية الثانية من العمل كلا من أحمد وفيق وجيهان خليل وكان قد شاركها في حكاية وش تالت التي بدأت عرضها منذ بداية شهر رمضان، كلا من عابد عناني ومحمود عبد المغني ونورهان ودنيا المصري وهالة فاخر وتامر فرج وآخرين.

مسلسل وجوه الحلقة 14

يشار أن قناة القاهرة والناس الفضائية كانت قد عرضت مسلسل وجوه الحلقة 14 اليوم الخميس والتي شهدت تطورا جديدا فى الأحداث حيث شهدت خطف محمود عبد المغني لـ حنان مطاوع.

وكانت قبلها زارت حنان مطاوع ابنتها فى أحد الملاجئ لتطمئنها بأنها ستعود معها وذلك بعد أن اكتشفت أنها لم تموت كما استعادت حنان مطاوع التي تقدم شخصية سلمى ما حدث معها قبل قتلها لزوجها.

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يشار أن أحداث حكاية وش تالت لـ حنان مطاوع تدور حول شخصية سلمى وهي تعمل في الطب الشرعي كما تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل بها لتبحث عن الحقيقة وتكتشف العديد من الأسرار الخفية وتتورط في الوقت نفسه بالإتجار في الأعضاء بسبب زوجها الذي يحقنها بمخدر دون علمها ليصيبها بمرض عقلي مزمن ليس له علاج.

وفي سياق متصل، تدور أحداث الحكاية الثانية ميتا فيرس حول شخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية و مريضة وتعانى من اضطرابات في شخصيتها ويعرض العمل جريمة قتل غامضة في إطار تشويقي مثير حول اكتشاف من مرتكب الجريمة وتفاصيلها وبالتأكيد تورط حنان مطاوع.