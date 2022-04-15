بروتوكول تعاون بين التضامن والوطنية للانتخابات حول مشاركة ذوي الإعاقة بالانتخابات (فيديو)

أبرزت قناة إكسترا نيوز، عقد وزارة التضامن الاجتماعى، بروتوكول بين مع الهيئة الوطنية للانتخابات حول مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.
وبحسب القناة، جاء البروتوكول بحضور القاضي أحمد عبد العظيم مطر رئيس محكمة النقض والقائم بأعال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .
ويتضمن البروتوكول تحديث قاعدة البيانات الخاصة بذوى القدرات الخاصة ووجود أماكن خاصة بهم لتسهيل عملية الاقتراع بالإضافة إلى وجود مرافقين لهم وتثقيفهم بعملية المشاركة السياسية.
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