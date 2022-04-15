لمدة 10 أيام .. غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى القادم من شارع ربيع الجيزى المتجه إلى المريوطية ( تعرف على الطرق البديلة)

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة مطلع الطريق الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى والمؤدى إلى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة مما يستلزم غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى المشار إليه ، إعتباراً من الساعة الـ 12 صباح يوم الجمعة الموافق 15/4/2022 حتى صباح يوم الأحد الموافق 24/4/2022 على أن تكون الأعمال لمدة (10 أيام) على مدار 24 ساعة .
يتم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى:-
حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق المريوطية ستقوم بإستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مروراً بميدان المنيب ، والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى وإستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم ، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية .
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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