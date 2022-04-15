وزير الزراعة يعلن اعتماد الهند منشأ جديدا لاستيراد القمح

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن اعتماد الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وفقا للتقرير الذى تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى.





وذكر بيان لوزارة الزراعة مساء اليوم الخميس، أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية.

ووافق وزير الزراعة على سفر وفد فنى من الوزارة، فى وقت سابق، إلى الهند برئاسة المهندس إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى لاستكمال الدراسات الفنية التى يجريها الحجر الزراعى وبحث إمكانية استيراد الأقماح من الهند، وذلك فى ظل التوجه الحكومى لتنويع مناشىء الاستيراد للسلع الاستراتيجية للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائى بما فيها التأثيرات الناتجة عن الأزمة الروسية - الأوكرانية وأزمات التغير المناخى والجفاف.

من جهته، قال فرحات إنه وعلى مدار عدة أيام، اطلع الوفد المصرى على نظم الصحة النباتية الهندية والتفتيش والرقابة على صادرات الحبوب وأساليب المكافحة والمقاومة للآفات مع إتمام زيارات ميدانية للحقول ومخازن الحبوب بأقاليم مختلفة، وأماكن زراعة الأقماح، حيث يجرى الحصاد.

وأضاف أنه تمت أيضا زيارة مدينة مومباى للاطلاع على إجراءات التصدير والمعامل الحكومية المعتمدة من الحجر الزراعى الهندى.

وأشار إلى أن التقرير الفنى للدراسة قد انتهى إلى وضع الاشتراطات الفنية الخاصهدة بمعايير الصحهدة النباتية واللازمة لاستيراد القمح التموينى الخاص بإنتاج الخبز، وكذلك باستيراد قمح الديورم واللازم لصناعة المعكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية.

وأوضح أنه تم أيضا بحث الوفد المصرى مع مسئولى وزارة الزراعة الهندية وممثلى الحجر الزراعى الهندى إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تسهيل انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الهند.

وأشاد فرحات بالدعم الذى قدمه وائل حامد سفير مصر لدى الهند للوفد المصرى خلال الزيارة، وكذلك الوزير المفوض التجارى مصطفى شيخون رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بنيودلهى.

بدوره، قال رئيس الحجر الزراعى المصرى إن الحجر يعمل جاهدا على تنويع مناشىء الاستيراد، بالإضافة إلى فتح الأسواق الجديدة أمام صادرات مصر الزراعية لضبط الميزان التجارى مع الدول المختلفة والحد من أية مخاطر على سلاسل الإمداد والتوريد.