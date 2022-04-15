هالة السعيد تنعى ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى للصادرات

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة هالة السعيد: "لقد فقدنا اليوم قيمة مصرفية وطنية كبيرة، لطالما لعبت أدوارا ناجحة فى عالم المال والأعمال".
وتوجهت السعيد بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، داعية الله أن يتغمدها برحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وتعد ميرفت سلطان من بين السيدات اللائى وصلن إلى أعلى المناصب المصرفية، حيث تتمتع بخبرة مصرفية تتخطى الـ 35 عاما، وتولت رئاسة مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات منذ 24 نوفمبر 2016، ونجحت خلال هذه المدة فى تحقيق العديد من الإنجازات ونقل البنك إلى مصاف المصارف المتميزة التى تواكب الحاضر وتتطلع إلى المستقبل عبر تقديم المزيد من الخدمات التى تسعى من خلالها إلى الحفاظ على العملاء الحاليين وجذب شرائح جديدة.
واختارتها مجلة فوربس عام 2021 ضمن قائمة أقوى سيدات الأعمال فى الشرق الأوسط، لما تمتلكه من فكر واع وخبرة مصرفية كبيرة استطاعت من خلالها أن تحقق المعادلات الصعبة وتقفز بأرباح البنك المصرى لتنمية الصادرات إلى أرقام ضخمة، بالإضافة إلى أنه تم اختيارها ضمن قائمة الـ50 سيدة الأكثر تأثيرا فى القطاع المالى فى الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2019 من قبل مجلة فايننشال نيوز.
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