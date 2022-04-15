تعاون بين التضامن والوطنية للانتخابات حول مشاركة ذوى الهمم بالتصويت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، الذى يستهدف تعزيز مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية.





جاء ذلك بحضور القاضى أحمد عبدالعزيز مطر نائب رئيس محكمة النقض والقائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات. ويتضمن البروتوكول تحديث قاعدة البيانات الخاصة بذوى القدرات الخاصة ووجود أماكن خاصة بهم وتسهيل عملية التصويت بالانتخابات إضافة لوجود مرافقين لهم وتثقيفهم بأهمية المشاركة السياسية وزيادة فرص دمج ذوى الاحتياجات الخاصة وأيضا توفير سبل الإتاحة داخل لجان الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات المختلفة.

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