«كدت أفقد عملي بسبب مقال من يعزل الرئيس مبارك»..ملخص تصريحات مجدي الجلاد

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دوت الخليج ينشر ملخص تصريحات مجدي الجلاد

ملخص تصريحات مجدي الجلاد

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: “أقرب الأصدقاء في مجال الصحافة والإعلام حاربوني بشكل كبير خلال مسيرتي المهنية.. جسمي ده مليان طعنات، لكن مش زعلان منهم لأني فهمت الدنيا كويس".

وأضاف الكاتب الصحفي خلال كلامه أن الشخصية المصرية شهدت تغييرًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية، في كل المجالات، معلقًا: “تعلمت أن أعطي ما بداخلي ولا زلت أتبنى مواهب وشباب كتير، ومؤمن بدوري ده”.

وتابع في حواره التلفزيوني مع الإعلامية أميرة بدر الذي عرض اليوم الخميس: “لأن عند بداياتي المهنية أخذ أساتذة الصحافة بيدي كي أتعلم الصحافة، منهم جميل الباجوري، والراحل أحمد بهاء الدين، ومحمود مراد، ومصطفى بدر".

مجدي الجلاد برنامج ورا الشمس

وأضاف الكاتب الصحفي الكبير: "الطعن في الظهر كتير معناه إني سابق، واللي طعنوني كتير، وهم موجودين على الساحة الآن وأسماء ليست كبيرة لأن زمن الأسماء الكبيرة انتهى، لكنه سيعود مرة أخرى لأن مصر لديها مواهب وكفاءت كبيرة في كل المجالات".

وكشف أيضًا خلال الحلقة عن تفاصيل حكايته مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة وسبب خلافه مع مفيد فوزي، قائلًا: “فاتن حمامة قالت لي أنت محصلتش بسبب حواري معها عقب الثورة وأعجبت به جدا وكان ثاني حوار أجريه معها”.

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واستطرد الكاتب الكبير: “وقتها كانت أجريت قبلها حوار صحفي مع مفيد فوزي ولكنه لم يعجبها وقتها وقالت لي ذلك مما تسبب في انزعاج مفيد فوزي وقال إني فاقد للكاريزما وقتها”.

وأضاف الكاتب مجدي الجلاد كلامه قائلًا: “وتواصل معي المخرج عمر زهران وقال لي ما الذي فعلته مع مفيد فوزي وذلك بعد نشر الحوار الذي تسبب في صدى واسع وأعجب الفنانة فاتن حمامة”.

وأوضح أنه كاد يفقد منصبه في جريدة كبرى كان يعمل بها بسبب مقال كتبه تحت عنوان "من يعزل الرئيس مبارك".