/692090/مجدي-الجلاد-في-ورا-الشمس-فاتن-حمامة-سبب-خلافي-مع-مفيد-فوزي

تحدث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد خلال حواره التلفزيوني ببرنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة قناة الشمس الفضائية، عن قصته مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة وخلافه مع مفيد فوزي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل قصة مجدي الجلاد مع فاتن حمامة

مجدي الجلاد وفاتن حمامة

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: “فاتن حمامة قالت لي أنت محصلتش بسبب حواري معها عقب الثورة وأعجبت به جدا وكان ثاني حوار أجريه معها”.

وأضاف: “وقتها كانت أجريت قبلها حوار صحفي مع مفيد فوزي ولكنه لم يعجبها وقتها وقالت لي ذلك مما تسبب في انزعاج مفيد فوزي وقال إني فاقد للكاريزما وقتها”.

وتابع مجدي الجلاد في حواره التلفزيوني: “وتواصل معي المخرج عمر زهران وقال لي ما الذي فعلته مع مفيد فوزي وذلك بعد نشر الحوار الذي تسبب في صدى واسع وأعجب الفنانة فاتن حمامة”.

مجدي الجلاد برنامج ورا الشمس

جدير بالذكر أن الفنانة نشوى مصطفى كانت قد تحدثت عن الكاتب مجدي الجلاد خلال برنامجها التلفزيوني وقالت: “يجب أن نجلس على ركبتينا مثلما كنا نفعل أيام الكُتاب عندما نلتقي درس من شيخنا العظيم، فهو السياسي والاقتصادي الكبير الذي له فضل على أجيال كثيرة، كما أنه بني مؤسسات إعلامية وصحفية عملاقة أصبحت في الصدارة الآن”.

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وأوضح الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في حواره معها عن بداياته وقال: “دعمني منذ صغري هو أخي الكبير السيناريست محسن الجلاد فكنت أريد أن التحق بكلية الألسن ولكنه دفعني للتقديم في كلية الإعلام آنذاك حتى أتعلم الصحافة والعمل في الميديا بشكل احترافي وأكاديمي”.

وفيما يخص حواره مع الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة أضاف أنه وقتها كان رئيس تحرير صحيفة مطبوعة لها اسمها وصداها وكانت سيدة الشاشة وقتها هرم رابع ليست فنانة وحسب، ودائمًا ما كانت تشجع التجارب الجديدة الشابة والتي حققت تنافسية كبيرة وسط صحف قومية كبيرة، معلقًا: “فوجئت أنها في مكالمتها معي قالت لي أنها تتابع مقالاتي وكتاباتي وتجربتي الصحفية”.