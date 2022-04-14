/692089/مسلسل-مكتوب-عليا-الحلقة-13-والد-سلمى-يعرقل-قصة-حبها-بـ-جلجل

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 13، محاولة خالة جلجل “أكرم حسني” الانتحار بعدما علمت بانه لا يريد الزواج من ابنتها روقة “أيتن عامر” ويقع في حب سلمى “هنادى مهنا” ولكن بعد تراجعها تتعرض لحادث، جعلها تقع بالفعل من نافذتها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل مكتوب عليا الحلقة 13

يطلب جلجل من روقة في عزاء والدته أن تهاتف سلمى لتخبرها بانها لا تحب جلجل، ولكن يأتي بدوي “عمرو عبد الجليل”، وسلمى “هنادي مهنا”، لتقديم واجب العزاء لـ روقة.

وبعد انتهاء العزاء تعلم اسرة جلجل بأنه خطب سلمى دون أن يبالي بعزاء والدة روقة، أما عن بدوي فيحاول استدراج جلجل خارج المنزله لكنه يحاول التهرب منه بشكل متواصل.

عمرو عبد الجليل يخطف أكرم حسني

يختطف بدوي وشقيق زوجته جلجل ويهدده بالقتل، لكن يخبر جلجل بأنه يعلم كل شيء عن الميراث، فيتراجع بدوي عن قرار قتله ويتركه ويذهب، في حين يذهب جلجل للمنزل فيجد روقة في انتظاره، وتتصل به سلمى لتعرف موقف أسرته من ارتباطهما فيبدأ بمغازلتها ويدور جو شاعري رومانسي بينهم تستمع له روقة وتنهار من البكاء بسببه.

العين الحمراء والشمعة الأخيرة

يستيقظ جلجل من نومه فيجد كلمات مكتوبة على يده بـ “العين الحمراء، والشمعة الاخيرة”، وعندما يخرج يجد أسرته بأكملها غاضبة منه من المقرر أنه بسبب خطبته بسلمي، فيذهب جلجل للشركة الذي ورثها من زوجة شقيقة بدوي ثم يجتمع بالموظفين ويحادثهم بطريقة التعنيف والشجارويخبرهم بأنه أصبح الرئيس الجديد للشركة وهو ما ينطبق على جملة “العين الحمراء”.

يذهب بدوي للشركة فور علمه بوصول جلجل للشركة ويتشاجر مشاجرة عنيفة معه، ليخبره جلجل بأن الشركة أصبحت ملكه وأنه رئيس مجلس الإدارة الأن فيضربة بدوي بالقلم ويهرب منه.

والد سلمى يعرقل قصة حبهما

تخبر سلمى جلجل بأن والده رفض خطبتهما وتخبره بان عيد ميلاده في هذا اليوم، فيذهب جلجل لوالد سلمى ليهنئه بعيد ميلاده، ولكن عندما يذهب بخبر والد سلمى، جلجل بعدم الحديث عن أي شيء يخص زواجهما، وأثناء إطفاء الشمع يسقط والد سلمى مغشيا على الأرض.

هذا ويشارك في بطولة مسلسل مكتوب عليا أكرم حسني، بجانب عدد من النجوم منهم أيتن عامر، وهنادي مهنا التي تقدم دور موظفة في البنك، يعجب بها أكرم حسني بمجرد رؤيته لها في البنك، ويحاول أن يتقرب منها بأي طريقة.