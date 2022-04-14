/692091/عمرو-ذكي-علاقاتي-النسائية-كثيرة-ووجود-المرأة-في-حياتي-مش-مكسب

قال عمرو ذكي، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، إن تزوج مرتين عمر 18 عام، ولم يكن ذلك رغبة منه وإنما أهله الذين أجبروه على ذلك، مشيرًا إلى أن والده قام بإجباره أيضًا على الطلاق من زوجته الأولى وطلقها غيابيًا، حيث جعل عمر ذكي يمضي على ورقة الطلاق أثناء التمرين، لكن تزوج مرة أخرى وأنجب منها طفلين.

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وأضاف «ذكي»، في تصريحات له مع رغدة شلهوب في برنامج «سابع سما»، المذاع على فضائية النهار، أنه صحيح له علاقات نسائية كثيرة، لكن ليس شرطًا أن تكون تلك العلاقات غير أخلاقية، كما أن الأمر ليس فيه شيئ، خاصة وأننا نعيش في مجتمع منفتح.

وعن حقيقة تأثير العلاقات النسائية على أداءه في الملعب، ذكر لاعب الزمالك السابق أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه كان يؤدي ما عليه داخل الملعب، كما أن ما أُثير بشأن انزعاج نادي الزمالك مني بسبب تلك العلاقات ليس صحيحًا، مضيفًا: "كل لاعيبة الكرة وغيرهم لديهم علاقات، ومعظمهم اللاعيبة بتتجوز وتطلق بسبب تغير الثقافة وعدم نشأتهم على تحمل المسؤولية.

عمرو ذكي: علاقاتي النسائية كثيرة لكنها لم تؤثر علي وارتبطت بصديقة منة فضالي

وأشار «ذكي» إلى أنه كان ملتزم خارج الملعب ولا يوجد لي أي صور مخلة سواء في سهرات أو تناول كحليات أو غيرها، ولذلك الجميع يحبني، وجمهوري الأهلي يعشقني قبل جمهور الزمالك، متابعًا: "أهم شئ أني أقوم بما يطلبه مني المدرب، دون النظر لحياتي الشخصية، وهو ما يحدث في الملاعب الأوروبية، وقد رأيت ذلك عندما كنت في الدوري الإنجليزي، وبدأت الأندية المصرية تطبق هذا الأمر بالفعل".

وعلق عمرو ذكي على صورته المنتشرة مع منة فضالي، ونفى أي ارتباط بينهما، قائلًا: "أنا ومنة فضالي أخوات وأصحاب وصورتي معاها كنت يوم عيد ميلادها، وكان خطيبها موجود في اليوم ده وهو اللي جه وأخدني وجبنالها الهدية، والحقيقة إني كنت مرتبط بصديقتها وكانت ممثلة أيضًا".

وعن مدى موافقته على الزواج بممثلة، أكد عمرو ذكي أنه لا يمانع ذلك، لكن بالشروط التي ترضيني وترضيها في نفس التوقيت، لافتا إلى أنه لا يقبل أن تقدم زوجته مشاهد عاطافية بها بوس وأخضان.