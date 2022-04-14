موعد إجازة عيد تحرير سيناء وشم النسيم للموظفين في قطاع الحكومة

إجازة عيد تحرير سيناء وشم النسيم، يبحث الموظفون العاملون بالقطاع الحكومي في الآونة الأخيرة عن موعد إجازة شم النسيم وكذلك إجازة عيد تحرير سيناء فإن الإجازة من أهم الأشياء التي نحتاج إليها لكي نرتاح قليلًا وخاصةً في شهر رمضان، حيث أن موعد شم النسيم لهذا العام 2022 يأتي في الخامس والعشرين من شهر أبريل وهو أيضًا موعد عيد تحرير سيناء، فمتى إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء في مصر للموظفين؟

إجازة عيد تحرير سيناء وشم النسيم للموظفين

كما ذكرنا فإن موعد المناسبتين هو الخامس والعشرين من شهر أبريل والموافق من شهر رمضان الرابع والعشرين من الشهر، ولكن وفقًا لقرار رئيس الوزراء المصري فإنه قد تقرر تأجيل الإجازة التي تأتي في منتصف الأسبوع حتى نهاية الأسبوع لكي تكون إجازة متصلة بيوم الجمعة في نفس الوقت، لذا فإن إجازة عيد تحرير سيناء وشم النسيم في مصر تأتي بيوم الخميس الثامن والعشرين من أبريل كون الخامس والعشرين يوافق يوم الاثنين، وبذلك يكون الخميس والجمعة والسبت في بعض المصالح الأخرى إجازة رسمية.

إجازات شهر رمضان الرسمية المتبقية

أوضحت الحكومة المصرية أن إجازات شهر رمضان هم عشرة أيام قد انتهى منهم بالفعل إلى الآن يومين فقط وهم الجمعة الماضية الموافقة الثامن من أبريل ويوم السبت التالي الموافق التاسع من أبريل، ويتبقى حتى الآن ثمانية أيام وفيما يلي نوضح لكم إجازات شهر رمضان للموظفين في القطاع الحكومي بمصر المتبقية وهم ثمانية أيام:

الجمعة الموافق الخامس عشر من أبريل. السبت الموافق السادس عشر من الشهر. الجمعة التالية الثاني والعشرين من أبريل. السبت الموافق الثالث والعشرين من أبريل. يوم الخميس الثامن والعشرين من الشهر بمناسبة عيد تحرير سيناء وشم النسيم بدلًا من الخامس والعشرين. ويوم الجمعة التاسع والعشرين من أبريل. ويوم السبت الثلاثين من أبريل.

مع العلم أن الإجازات السابق ذكرها جميعها مدفوعة الأجر ولن يخصم من رواتب الموظفين، ومن ثم ينتهي شهر رمضان المعظم في بداية شهر مايو في الأول من الشهر ليأتي عيد الفطر في الثاني من الشهر وتبدأ إجازة أخرى للموظفين وهي إجازة عيد الفطر.