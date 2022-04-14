/692039/بالفيديو-هل-يجوز-جمع-الصدقات-لتزويج-الشباب-خالد-الجندى-يجيب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الناس يعملوا كل جهدهم كى يساعدوا فى المجتمعات، انما الضغط على الاغنياء لكى يدفعوا كل فلوسهم فلوسهم للفقراء ويتركوا كل احتياجاتهم فهذا لا يعقل.

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