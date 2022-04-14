/692087/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-13-الرئيس-السيسي-يحذر-مرسي-من-المساس-بالجيش-المصري

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13، بدأت بالفنان محمود البزاوي وعائلته وهما يتحدثان ويسخران من انجليزية محمد مرسي، وكيف أنهم يكنون الكره لهم، ثم يتطرق الحديث إلى نجله بأنه لم يقبل في شغله الجديد بعدما قامت الشركة بتصفية أسهمها في مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13

ثم ينتقل المشهد للفنان أحمد السقا “مصطفى”، وهو يتحدث مع نجله لكنه يذكره بوالدته وأنه لن يستطيع أن يعطي له ما يعطيه لوالدته، أما عن اللواء زكريا “كريم محمود عبد العزيز”، فيتحدث عن شقيقه المخطوب لفتاة من جماعة الاخوان مع زوجته فتخبره بان حديثه يوحي بأنه لن يتسكمل تلك العلاقة ثم يقطع النار أثنا حديثهم فيسخران من هذا الموقف المتكرر.

زوجة اللواء زكريا تتعرض للمضايقات

تتعرض زوجة اللواء زكريا للمضايقة من “سمية”، إحدى مؤيدي جماعة الإخوان اذ ترمي عليها كلام فيما معناه أن مرسي جعل الناس كلها سواسية، لتخبرها زوجة زكريا بأنها تعيش على نفس المستوى الذي يعيشة أي شخص في مصر تأكل من نفس الأكل وتتعرض لنفس الأزمات ولكنها تودع زوجها كل يوم دون أن تعرف هل سيعود أم لا.

مصطفى خليفة يفضح محاولات خيرت الشاطر في اضطهاد الجيش بمساعدة الزايط

ينتقل المشهد لـ مصطفى خليفة الذي يتابع ملف الصفحات الالكترونية التي تسيء للجيش المصري وتروج للشائعات التي تهدد الدولة، فكتشف بانها يدريها محي الدين الزايط، وتابعة لشركة يملكها خيرت الشاطر، وهي من روجت لشائعة مرسي يقيل وزير الدفاع كما تتجاوز حق الجيش وقياداته، ليأمر رئيس الخلية بتقديم بلاغ للنائب العام على الفور.

يخبر أحمد عز المخبارات بأن نهاد عمار “بوب” ليس له علاقة بالخلية الذي يرصدونها، ولكن له علاقة بجماعة الإخوان، والجماعة تريد التخلص من البوب، ليخبره أشرف زكي بانه يجب أن يخبر الرئاسة بأن ملف البوب قد وقف.

ماذا يفعل الإخوان في الخائن

ثم رصدت الحلقة ما يفعله جماعة الأخوان في من حاول خيانة أحدهم، فظهر إحدى رئساء قطاع من قطاعات الأخوان، وبدأ بالقول: “اللي حصل بيني وبين أنس عمل انشقاق في الصف، عطية وسطيكم عشان ينقلي الأخبار الخيانة عندي لازم يندم كل يوم على فعلته لحد ماأتأكد انه ندم وتاب الجكومة الكافرة لو حصل منها تصرف زي ده هيبقى لبها رد فعل تاني”

ثم رصد شخص أخر يحتل منصب من مناصب الدولة، وهو يأمر رجاله، قائلا: “عايز ناس على قدر عالي من التقوى والإمان وشاطرين رياضيا، لانه في الأيام الجاية هيكون ليهم دور قوي جدا، وبندور على حد هيكون أخ مقاتل”.

تخطيط قيادات الإخوان بشأن الحرس الثوري

ترصد الحلقة مخطات قيادات الاخوان لعمل جيش ثوري، اذ يقول الشاطر:مباقش في أي أمل في السيسي خلاص، ليقول له سعد الكتتني بيومي فؤاد: “الفكرة دي الشارع مش هقبلها”، فيطمأنه الحداد “هشام جمال”، قائلا: “الحرس الثوري دي هيكون جيش تاني موازي جاهز بالسلاح وكل حاجة”.

واختتم خيرت الشاطر الحديث فقال: “احنا مش هنحتاج فلوس الشباب عندنا متدرب كويس جدا، وهيبقى عندنا كتائب جاهزة مستعدة”.

ورصدت الحلقة تسليم عصام حداد، ملف للدولة لأحد الأشخاص الإرهابية وتصويره من قبل المخابرات بالصورة.

رسالة قاسية من الرئيس السيسي لمحمد مرسي

وتنهي الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 3 برسالة تحذرية من الرئيس السيسي لمحمد مرسي، اذ قال له: “المساس بالقوات المسلحة أمر غير مقبول ولن يكون مقبول بأي شكل، وهي بعيد عن النظام السياسي، الجيش المصري جيش وطني حديد يستحمل الحديد والنار، واحنا مبنشوفش غير مصلحة البلد، ابعدوا الجيش عن خناقات السياسية، مفيش حد يهين جيش مصر ومش هسمح بده”.