مجدي الجلاد: «ناس كتير طعنوني في ضهري والمرأة مش واخدة حقها»

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دوت الخليج يرصد تصريحات مجدي الجلاد

تصريحات مجدي الجلاد

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في حواره التلفزيوني الأخير: “ناس كتير طعنتني في ضهري بعد ما علمتهم وبعضهم إعلامين كبار”.

وتحدث عن مستقبل وحال الصحافة المصرية وقال: “الصحافة تواجه كارثة حاليًا بسبب التريند وأصبح يؤثر على الصحفي والصحافة حاليًا”.

وتابع: “وفيما يخص الصحافة المطبوعة والجرائد يعتبر أنها انتهت فجميع الصحف اليومية تبيع حوالي 3 آلاف نسخة فقط وهذا يعني ركودها”.

مجدي الجلاد برنامج ورا الشمس

وتحدث عن رأيه في مسلسل فاتن أمل حربي الذي يناقش خلاله الكاتب إبراهيم عيسى الذي يؤلف العمل المثير للجدل حول قانون الأحوال الشخصية ومعاناة المرأة في محكمة الأسرة.

وقال الكاتب الصحفي: “أؤيد قضية إبراهيم عيسى في مسلسل فاتن أمل حربي، وجزء من الرجال حاليًا لديهم نقص في الرجولة وتحمل المسئولية ويرون مؤخرًا أن الزواج سهل ولذلك نسب الطلاق كثيرة في السنة الأولى من الزواج”.

وتابع مجدي الجلاد كلامه في حواره التلفزيوني ببرنامج ورا الشمس مع الإعلامية أميرة بدر: “المرأة أكبر من إنها تتبهدل في المحاكم وربما أن من يتحكم في القوانين المجتمع الذكوري والمرأة مش واخدة حقها رغم تأييد الدولة لها”.

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مجدي الجلاد وأميرة بدر برنامج ورا الشمس

وعن قضية ضرب الزوجة قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: “أنا عمري ما أتجه لفكرة الضرب ولا أضرب أولادي والخلاف الذي حدث بين شيخ الأزهر وعمرو أديب ومايا مرسي أمر خاص بينهم وشيخ الأزهر خط أحمر لا يجب تجاوزه”.

يشار أن الكاتب مجدي الجلاد يفتح في حواره التلفزيوني اليوم الخميس، صندوق أسراره مع الإعلامية أميرة بدر كما يتحدث أيضًا عن أسرار مقال: "من يعزل الرئيس مبارك" بجانب لقائه صفوت الشريف بالإضافة إلى سر الهجوم على الكاتب الصحفي والمؤلف والإعلامي إبراهيم عيسى وخلافاته مع الإعلامي عمرو أديب.0