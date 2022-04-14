/692085/يسري-المغازي-احتضان-القاهرة-للاجتماعات-السياسية-الليبية-تأكيد-لدور-مصر-الداعم-لوحدة-ليبيا

قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، إن الدعم المصري لليبيا طوال السنوات الماضية غير مسبوق، فمصر داعمة وبقوة لوحدة الأراضي الليبية واستقلالية القرار الليبي، والقضاء على العنف والتطرف والميليشيات والمجموعات المسلحة، وعودة ليبيا لدورها الوطني والعربي والإقليمي مرة أخرى.

دوت الخليج

احتضان القاهرة للاجتماعات السياسية الليبية تأكيد لدور مصر الداعم لوحدة ليبيا

ونوه المغازي في تصريحات له اليوم، باستضافة مصر لاجتماع وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا وبحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، قائلا إن ذلك مثال جديد على احتضان القاهرة لكافة الاجتماعات التي تقرب بين الليبيين بعضهم البعض وتدفع في طريق الانتخابات، تأكيدا لدورها الداعم لليبيا وشعبها الشقيق.

وأردف رئيس عربية البرلمان، أن مصر حريصة على تقديم كل الدعم للشعب الليبي بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود، انطلاقًا من أن التوافق الليبي – الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية والعبور للمستقبل.

واختتم النائب يسري المغازي، بالتأكيد على أن الدور المصري في ليبيا، كان ولا يزال نزيهًا وواضحًا لمختلف الأطياف الليبية ولا يريد تحقيق مصلحة خاصة ولكن إعلاء المصلحة الليبية فقط وعودة الاستقرار بشكل كامل.