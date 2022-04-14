«مش هقدم مشاهد معينة بسبب بنتي».. ملخص تصريحات كريم محمود عبد العزيز

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أثار الفنان كريم محمود عبد العزيز ضجة وجدلا بسبب تصريحاته الجريئة مؤخرًا في برنامج أدينا بندردش الذي تقدمه الإعلامية شيرين عرفة.

دوت الخليج ينشر ملخص تصريحات كريم محمود عبد العزيز

ملخص تصريحات كريم محمود عبد العزيز

قال الفنان كريم محمود عبد العزيز في لقائه التلفزيوني الأخير: “مفيش أي مشاكل عائلية حصلت بيننا وبين بوسي شلبي بعد وفاة والدي.. واحترامنا أنا وأخويا لوالدي قبل الوفاة زي بعد الوفاة، ومش هنقدر نعمل مشاكل مح حد تضايق أبويا”.

وتابع: “بعد ما بنتي الأولى اتولدت ابتديت أفهم إن في مشاهد معينة مش هقدمها، وقررت أقدم أعمال عائلية أكتر.. واللي هيتجوز ممثلة لازم يكون فاهم الشغلانة ومقدرها مليون في المية.. ومببقاش عايز أطفال الشوارع تشوف ولادي مش علشان ممكن يحسدوهم”.

كريم محمود عبد العزيز والمذيعة شيرين عرفة

وأضاف: “لأ بكون خايف أنهم يحسوا بالفرق بينهم.. وهبطل تمثيل لو لقيت نفسي خلصت كل حاجة عندي.. وكنت فاكر إن الشهرة ممتعة، لكن طلعت متعبة لأي حد بيطلع على الشاشة”، وكشف سر بكائه في العرض الخاص لفيلمه موسى الذي حقق به نجاحًا كبيرًا.

وقال كريم محمود عبد العزيز: “بكيت في العرض الخاص لـ موسى لأن كان نفسي أبويا يشوفني.. وبقول لوالدي لو سامعني هعرفك إنك مخلف رجالة هتكمل وتكون معتمدة على نفسها”.

برنامج أدينا بندردش

يشار أن الفنانة دينا الشربيني كانت ضيفة الحلقة الأولى من برنامج أدينا بندردش الذي تقدمه المذيعة شيرين عرفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكانت قد تحدثت الفنانة دينا الشربيني خلال الحلقة التي تم عرضها على جزأين، عن تفاصيل علاقتها وأسباب انفصالها عن الفنان عمرو دياب لأول مرة بعد عدم حديثها عن الأمر في لقاءات تلفزيونية أو مناسبات فنية.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز كان فيلمي موسى ومن أجل زيكو، وشارك في بطولة الفيلم الأول برفقة صلاح عبدالله وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار وآخرين.

بينما شاركه في بطولة فيلم من أجل زيكو، منة شلبي ومحمود حافظ ومحمد محمود وآخرين من النجوم وتصدر الفيلم التريند أكثر من مرة وأيضًا بسبب أغنيته “الغزالة رايقة”.