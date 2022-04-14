/692083/كريم-محمود-عبد-العزيز-يكشف-السبب-الحقيقي-لتدمير-هيثم-أحمد-زكي-فيديو

شهد لقاء الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الإعلامية شيرين عرفة في برنامجها أدينا بندردش الذي يعرض عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام حديثه عن هيثم أحمد زكي.

دوت الخليج يرصد حديث كريم محمود عبد العزيز عن أحمد زكي

كريم محمود عبد العزيز برنامج أدينا بندردش الجزء الثاني

شمل كلام كريم محمود عبد العزيز في لقائه التلفزيوني الأخير، خطأ البعض في مقارنة أبناء الفنانين بأبائهم لافتًا إلى أن ذلك يعتبر جهل، معلقًا: “كيف يمكن مقارنة شاب في بداية حياته المهنية بتاريخ والده الطويل.. فهؤلاء الأشخاص هم من دمروا هيثم أحمد زكي”.

وأضاف: “وذلك بسبب الانتقادات الشديدة التي تعرض لها في مرحلة مبكرة جدًا من حياته الفنية، فهو دخل مجال التمثيل بعد وفاة والده مباشرةً والهجوم على فيلم حليم كان ظلمًا شديدًا له”.

بنات كريم محمود عبد العزيز

وخلال اللقاء أوضح كريم محمود عبد العزيز الشيء الذي تغير فيه بعد إنجاب بناته وقال: “بمجرد ولادة ابنتي الأولى، قررت أن انتقي أعمالي بعناية وأحرص على وجود التعاون في العائلة وتبادل الأراء وقررت عدم ظهورهن على السوشيال ميديا”.

وتابع: “لا أفضل ظهور بناتي على السوشيال ميديا لأنني أخاف عليهن من النقد، والشهرة تؤثر بالسلب على الأطفال، ولذلك أحرص على استمتاعهن بمرحلة الطفولة بدون أي مشتتات خارجية”.

ويشار أن كريم محمود عبد العزيز أوضح خلال اللقاء العديد من أسرار حياته، بجانب خلافه مع أرملة والده الإعلامية بوسي شلبي، وما تعرض له بعد وفاة والده الفنان الكبير محمود عبد العزيز.

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وقال كريم محمود عبد العزيز أيضًا: “لما والدي توفى حسيت إني لوحدي، وإني اترميت في الشارع فجأة وإني تايه مكنتش عارف هعمل إيه ولو في حد كان بيطبل علشان أبويا فخلاص الوالد توفى وانتهت.. ووالدي عودني أعتمد على نفسي.. وكنت الأول بشتغل واكسب فلوس مبصرفهاش”.