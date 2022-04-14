/692078/رحاب-عبدالغني-حملة--أنت-اقوي-من-المخدرات--تعكس-الدور-المجتمعي-الكبير-لوزارة-التضامن-للقضاء-علي-الإدمان

قالت النائبة رحاب عبدالغني عضو لجنة التضامن بمجلس النواب إن حملة "أنت اقوي من المخدرات " تعكس الدور المجتمعي الكبير لوزارة التضامن الاجتماعي، وخاصة في القضاء علي الإدمان وعلاج الشباب والعمل علي تأهيلهم من جديد داخل الدولة المصرية.

دوت الخليج

الدور التوعوي الذي تقوم بة وزارة التضامن الاجتماعي

وأشادت "عبدالغني"، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، بالدور التوعوي الذي تقوم بة وزارة التضامن الاجتماعي، لتصحيح المفاهيم التي تعلق في أذهان الشباب عن تعاطي المخدرات، وحسب المفاهيم الخاطئة أيضا كما يعتقد البعض أنها تعمل علي تنشيط الذاكرة وتعمل علي تغيب العقل عن الواقع .

وأكدت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب علي أن قضية الوعي سوف تظل هي إحدى أهم تحديات الدولة، لافتا إلي أن الدولة تستخدم سلاح القوة الناعمة القادرة علي تصحيح المفاهيم وتغيير المعتقدات المغلوطة، مؤكدة علي أن حماية الشباب من تعاطي المخدرات تعد من أولويات وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وثمنت النائبة رحاب عبدالغني دور لوزارة التضامن الاجتماعي، بعد إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات"، وذلك بعد تزايد الطلب علي علاج الإدمان والذي تزايدت بنسبة 400% بعد تنفيذ سلسلة حملات "أنت أقوي من المخدرات"في الشهور الماضية، مؤكدة علي وصول متوسط عدد المتقدمين للعلاج سنوياً داخل المراكز إلي 140 ألف مريض إدمان، وتقوم الوزارة بتقديم الخدمة لهم مجانا وفى سرية تامة،لافتة إلى اهتمام الصندوق بتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان.

إطلاق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات بمشاركة كابتن محمد صلاح

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،أن المشاركة التطوعية من الكابتن محمد صلاح في المرحلة الجديدة من حملة " أنت اقوى من المخدرات " تم الإعداد لتنفيذها علي مستوي الفكرة الإبداعية، وتطوير وتنفيذ المحتوي علي مدار الشهور الماضية، وعلي الرغم أن المدي الزمني لهذه النسخة لا يتجاوز دقيقة إلا أنها تجسد في إطار قالب فني وإبداعي تأثيرات الرحلة القصيرة والمدمرة للمخدرات علي مختلف الفئات، فهي تخاطب فئة المراهقين من الشباب من بين الذكور والإناث، كما تتضمن رسائل لفئات مختلفة مثل الحرفيين والسائقين والموظفين وهي فئات تم اختيارها بعناية شديدة من واقع تحليل المتقدمين للعلاج من الإدمان علي مدار العامين الماضيين.