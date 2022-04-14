فرانكفورت يهز شباك برشلونة بهدف صاروخى ويتقدم 2 - 0.. فيديو

أضاف رفائيل بوري هدف فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني الثانى فى مرمى مضيفه فريق برشلونة، خلال اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى من بطولة الدورى الأوروبى الموسم الجارى 2021-2022.

جاء هدف بوري فى شباك برشلونة بالدقيقة 36 من زمن المباراة، من تسديدة قوية فشل تير شتيجن حارس البارسا فى التصدى لها، لتصبح النتيجة تقدم فرانكفورت 2 - 0.

ويخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: مينجويزا، اراوخو، إريك جارسيا، ألبا.

الوسط: بوسكيتس، بيدرى، جافى.

الهجوم: ديمبيلى، أوباميانج، فيران توريس

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت آينتراخت فرانكفورت ضد برشلونة في ألمانيا قد انتهت بالتعادل 1-1.

ويمر فريق برشلونة بحالة مستقرة على مستوى النتائج تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، الذي نجح في النهوض بالبارسا على المستوى المحلي والأوروبي منذ أن تولى المهمة خلفًا للهولندي رونالد كومان.

يقدم البارسا أداءً مميزاً تحت قيادة تشافي هيرنديز في مسابقة الدوري الإسباني، حيث خاض الفريق معه 18 مباراة مقسمين ما بين 13 انتصارًا و4 تعادلات وخسارة وحيدة.

وفي بطولة الدوري الأوروبي بدأ تشافي هيرناندييز مشواره مع برشلونة بداية من الملحق المؤهل لدور الـ 16 من مسابقة اليوروباليج.

نجح برشلونة في الفوز على نابولي بالملحق المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي، ثم الفوز على جالاتا سراي بدور الـ16 بنتيجة هدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتأهل آينتراخت فرانكفورت إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي بعد تصدره مجموعته، ونجح في الصعود إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز على فريق ريال بيتيس الإسباني.