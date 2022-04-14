مصرع عنصر جنائى وإصابة آخر بقنا.. عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان تواجد إثنين من العناصر الإجرامية مرتكبى واقعة سرقة عدد من الأجهزة الطبية وأجهزة الحاسب الآلى من داخل أحد المراكز الطبية الكائن بدائرة مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا (شقيقين "سبق إتهامهما فـى 9 قضايا "ضرب، سرقة بالإكراه، سلاح، شروع فى قتل " ومطلوب التنفيذ عليهما فى قضيتى "سلاح" مقيمان بدائرة مركز نقادة).

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المذكوران، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بعيار نارى وتم نقله للمستشفى، كما تم ضبط أحد معاونيهما (سبق إتهامه فـى 4 قضايا "نصب, ضرب, شروع فـى قتل" مقيم بدائرة المركز).. وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية- 7 خزينة- 3 أجهزة لاب توب من المستولى عليها) وتبين قيام المتهمين بإضرام النيران بباقى المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.