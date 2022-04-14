محافظ الوادى الجديد يوجه بإعادة تخطيط وتطوير بعض الأحياء السكنية بالخارجة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، بإعادة تخطيط وتطوير بعض الأحياء السكنية بالخارجة والتى منها منطقة عطفة عريف بحى المحابس بالخارجة، وإزالة التعديات على حرم الطريق لتوسعته ورصفه.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الخميس، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدى الطماوى رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة. كما وجه المحافظ -وفقا لبيان- بإنارة الطريق الواصل بين منطقة الناضورة والشيخ صبيح وعمل مطبات بالطريق؛ للحد من سرعة القيادة بالمنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين. من ناحية أخرى، تفقد المحافظ المبنى الإدارى التابع لديوان عام المحافظة لبحث رفع كفاءته واستغلاله بعد انتقال العاملين للمبنى الجديد الجارى إنشاؤه بجوار الديوان.

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