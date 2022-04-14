«القومى للمرأة» ينعى ميرفت سلطان

جدة - نرمين السيد - وأعربت الدكتورة مايا مرسى فى بيان أصدرته، اليوم الخميس، عن خالص حزنها وأسفها لفقدان الراحلة، قائلة "إننا فقدنا رائدة من رواد العمل المصرفى فى مصر ورمزًا نسائيًا قدمت خبراتها المصرفية على مدار 37 عاما، على المستوى العربى والدولى وصنعت قصة نجاح عظيمة نفخر بها جميعًا.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسى وعضوات وأعضاء المجلس بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.