حملات على الأسواق ومتابعة انتظام العمل بالمصالح الحكومية فى كفر الشيخ

وفى هذا الإطار - تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، تمهيد طريق الرياض أبو صالح، وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام واستمرار العمل فى أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق العام والمداخل والمخارج ورافد الطريق الدولى.
كما تفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الأعمال الإنشائية لمدرسة الربعماية بقرية روس الفرخ، موجها بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المقررة، كما تفقد أعمال تمهيد وتسوية عدد من الطرق الواقعة بنطاق القرية، وذلك للاطمئنان على معدلات التنفيذ وانتظام سير العمل.
ومن جانبه.. عقد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، اجتماعا مع رؤساء الوحدات القروية ومديرى الإيرادات، موجها تعظيم تحصيل إيرادات والمتأخرات منها فى جميع الفروع حرصا على تعظيم موارد الدولة والحفاظ عليها طبقا للقانون، وتفقد خداش المركز التكنولوجى، لمتابعة سير العمل واستمع للمشكلات التى تعوق خطة سير العمل داخل المركز.
وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، انتظام سير العمل بمجمع مواقف سيارات الأجرة وتوفير السيارات بجميع الخطوط لعدم تكدس المواطنين بالموقف مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بالتعريف وسعة الركوب، كما تابع رفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية الزعفران، واستمرار صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة، وشد الأسلاك المتدلية وتركيب عوازل على الأعمدة وإزالة المفاتيح المخالفة والعمل على تطوير ورفع كفاءة الانارة العامة بالزعفران وتوابعها، وتابع أعمال حملات النظافة بمدينة الحامول.
ومن جهته، تابع على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازى، أعمال تسوية وتمهيد طرق مداخل ومخارج المدينة والتوابع والشوارع الفرعية والرئيسية، ورفع كفاءة الطرق، ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة من جانبى الطريق ونقلها والتخلص منها، لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين والمركبات، مشددا على رفع كفاءة أعمال النظافة اليومية والتواصل مع المواطنين ميدانيا واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية بالمدينة وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والميدان.
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