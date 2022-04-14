/692080/مسلسل-المداح-2-الحلقة-14-شقيق-حمادة-هلال-يخون-زوجته-ووالدته-في-خطر

مسلسل المداح 2 الحلقة 14، رصدت محاولة رحاب “هبة مجدي”، التقرب من صابر “حمادة هلال”، اذ بدأت بمكالمة هاتفية من رحاب لشقيقتها منال تخبرها بأنها ستأتي إليها بعد علمها بأن صابر مقيم عندها، وبعد المكالمة تتحدث مع نفسها عن سبب محاولتها التقرب منه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل المداح 2 الحلقة 14

رصد مسلسل المداح 2 الحلقة 14، حديث بين رحاب ووالدها المتوفي، وهي تقول له بانها لم تعد تريد ما كانو يفعلانه قبل وفاة الشيخ منير الشهاوي، ليجاوبها والدها قائلا: “انتي متعوزيش انتي تنفزني اللي جايه فيه وبس”.

وينتقل المشهد لـ عماد الذي تكشف لنا أحداث الحلقة بأنه له علاقة بالجن، وأنه يأمره بتنفيذ عملية من المقرر أن تكون صابر، ويهددناه بضررورة تنفيذها.

حمادة هلال يتهرب من هبة مجدي

تذهب رحاب لمنزل حسن شقيق صابر، وعندما يراه يخبر حسن بانه لم يكن يعلم بمجيئها، ومن ثم يتركها ويذهب، تذهب ورائه ليخبرها بأنه لا يريد التعامل معها من قريب أو بعيد.

يذهب صابر لجميلة ويخبرها بان الجن الذي يلاحقه لن يتركوه إلا بعد أذيته، لتخبره بأن هذا ما حدث مع الشيخ عبد الرحمن ويجب أن يحاول إيجاد حل لذلك من خلال الدكتور زهير.

شجار منال مع حسن بسبب الوكالة

تتشاجر منال مع عباس الذي قام باستغلال حسن وشراء الوكالة، ليأتي حسن ويتشاجر معها مؤكدا بأن هذا الحديث سيكون بينهم وبين عباس ولا دخل لها به.

اما عن صابر فلازال يفكر في أزمة عادل فيذهب لعماد ويخبره بأنه يسمع صريخه في كل وقت فيخبره بانه في إحدى المستشفيات الحكومة فيقول له بأنه سيحاول إدخاله إلى المشفى، في حين أن حسن حاول اختبار نجاحه في إخواء الجن من خلال استغلال أحد العمال فأعطاه دواء وأوهمة بأنه عالجه بالقرأن، ليذهب العامل لمنال ويخبرها بما يفعله حسن.

المداح يصل إلى عادل

يصل صابر إلى عادل ودخل معه إلى غرفته في المشفى وأخبره بأنه أتى لمساعدته وبدأ في تلاوة القرأن له، ولكن انهار عادل بالصريخ ويتم طرد صابر، فيخبر صابر عماد بأنه يريد تهريب عادل من المشفى.

ينتهي مسلسل المداح 2 الحلقة 14، بجلوء صابر لكمال أبو راية ليساعده في خروج عادل، ثم يذهب لوالدته ليراها فيخبره الطبيب بأنه نقلها في غرفة وحيده وأن والدته ليست ملبوسة وإنما مريضة ويجب معالجتها فب مستشفى أمراض نفسية وستظل الزيارة ممنوعة عنها إلا أن يؤذن، وتغلف على حسين وهو ذاهب لشقيقة المداح هبة.

مسلسل المداح 2

جدير بالذكر أنه، يضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.