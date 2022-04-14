كريم محمود عبد العزيز:«اترميت في الشارع وهذه حقيقة خلافنا مع بوسي شلبي»

/692079/كريم-محمود-عبد-العزيزاترميت-في-الشارع-وهذه-حقيقة-خلافنا-مع-بوسي-شلبي

نشرت صفحة المذيعة شيرين عرفة الجزء الثاني من لقاء الفنان كريم محمود عبد العزيز الذي حل ضيف الحلقة الثانية من برنامجها “أدينا بندردش” بعد الفنانة دينا الشربيني.

دوت الخليج يرصد تصريحات كريم محمود عبد العزيز

تصريحات كريم محمود عبد العزيز

وكشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز خلال لقائه التلفزيوني الأخير الشائعات التي تعرض لها عقب وفاة والده حول الخلافات الأسرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأكد كريم محمود عبد العزيز على عدم وجود مشكلات عائلية بينه وبين أسرة والده بعد وفاته وقال: “أنا ومحمد احترامنا لأبويا في حياته هو بعد وفاته ويستحيل افتعال مشكلات مع أي شخص احترامًا لوالدي الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، وتحدث عن شائعات زيجات والده.

كريم محمود عبد العزيز برنامج أدينا بندردش

وأضاف: “بيطلع ليه الشخص اتجوز كام مرة، ولا طلق، ده شخص اتوفى ملفه اتقفل”، وعن شعوره بعد وفاة والده قال “شعرت أنني اترميت في الشارع فجأة ومش عارف أروح فين وسيطر علي إحساس التوهة.. طب ابويا مش موجود، مين هيسندني؟”.

واستكمل كلامه حول حالة الإكتئاب التي عاشها كريم محمود عبدالعزيز داخل مكتب والده في المنزل حيث أنه قرر الخروج من حالته واصطحاب زوجته وأبنائه إلى الغردقة ووقتها عرض عليه المشاركة في بطولة مسلسل هوجان الذي حقق به نجاحًا كبيرًا.

وفيما يخص خلافه مع زوجة والده الراحل وهي الإعلامية بوسي شلبي، نفى كريم محمود عبد العزيز الشائعات التي تفيد بذلك لافتًا إلى احترامه هو وشقيقه لوالده في حياته لم يتغير بعد وفاته.

اقرأ أيضًا

مسلسل المداح 2 الحلقة 14.. شقيق حمادة هلال يخون زوجته ووالدته في خطر

وعن غيابه عن الحوارات واللقاءات الإعلامية والتلفزيونية، أوضح أن السبب إنها كانت تدور حول والده وليس عنه هو شخصيًا وبسبب الخجل أيضًا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز كان فيلم من أجل زيكو الذي شارك به مع الفنانة منة شلبي وحققا به نجاحًا كبيرًا وأعلى الإيرادات وقت طرحه بالسينما خلال الفترة الماضية.