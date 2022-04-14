الكبير أوي 6 الحلقة 13..زواج أحمد مكي ونرمين الفقي وحلقوم ليس ابنه

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عرضت شاشة قناة on الفضائية مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 13 والتي شهدت العديد من الأحداث أثناء محاولات حزلقوم لمعرفة من هي والدة ابنه حلقوم.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 13

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 13

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل الكبير أوي 6 محاولات حزلقوم لمعرفة من والدة نجله حلقوم من زيجاته السابقين وحلت الفنانة نرمين الفقي ضيفة الحلقة.

بينما يكتشف حزلقوم أن حلقوم الصغير ليس ابنه وكان هناك رجل يقلد صوت سيدة أثناء إخباره بموضوع الحمل، وعندما يسقط حلقوم في الترعة اكتشفوا أنه غير ملامحه بالمكياج ليكون شبهه كما أنه يرتدي باروكة.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة الثالثة عشرة

وكان يسترجع حزلقوم ذكرياته مع الفنانة نرمين الفقي حيث كانت شديدة الغيرة عليه مما جعله يتركها بعد أن ضربت واحدة بسببه.

وفي سياق آخر، انتهى الفنان أحمد مكي من تصوير مشاهده بمسلسل الكبير أوي 6 اليوم الخميس، واحتفل برفقة صناع وأبطال العمل، وشارك متابعيه وجمهوره بنشره مجموعة صور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، احتفالا مع فريق عمله بانتهاء التصوير.

وظهر في الصور برفقة طاقم العمل في اللوكيشن الرئيسي وسط سعادة غامرة بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل الذي يعرض عبر شاشة قناة on الفضائية.

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أحمد مكي مسلسل الكبير أوي 6

وعلق الفنان أحمد مكى على الصور التي نشرها قائلًا: “تم بحمد الله تصوير الجزء السادس من الكبير أوي وأشكر من كل قلبي كل من ساهم في العمل لأن الجميع أعطوا من القلب بحب.. وأتمنى أن العمل يسعدكم و يكون عند حسن ظنكم.. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه”.

ويضم مسلسل الكبير أوي 6 عدد من النجوم بجانب أحمد مكي ومنهم الوجه الصاعد رحمة أحمد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، حسن القناوي، علاء زينهم، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسين أبوحجاج، بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل ماجد الكدوانى، ونرمين الفقي، وحمدي الميرغني، وشيماء سيف، وأسماء جلال،وآخرين، والعمل تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.