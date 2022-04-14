/692065/حمو-بيكا-ينهار-من-البكاء-بسبب-هاني-شاكر-بقيت-عايش-زي-الميت-بسببه

وجه مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا رسالة مؤثرة وشديدة اللهجة لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، وذلك بعد أن عرضت الإعلامية أسما ابراهيم تصريحاته عليه وهو يشير بأنه يتمنى منعه من الغناء في السعودية حفاظا على اسم مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حمو بيكا لهاني شاكر في حبر سري

سارع حمو بيكا وانهار بالبكاء بسبب هاني شاكر في برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم في حلقة اليوم الخميس، وقال متحدثا عن هاني شاكر: “عندي 30 ألف متفرج بيهتفوا باسمي.. ومش كل حد عنده سلطه يتحكم في البشر، إحنا بشر قدرنا شوية.. ودي حياتنا معندناش حاجة غيرها”.

وتابع حديثه: “ أنا تعبت.. أنت كنت عايش في قصر وأنا عايش في أوضة، ربنا هيحاسبك عشان بتقطع أكل عيشي، انت جرحتني وهزقتني وبتتنمر عليا لدرجة اني بقيت عايش زي الميت. ومش مسمحك لحد يوم الدين”.

واختتم رسالته لهاني شاكر فقال: “مش خايف ومش هيكتم نفسي ويرفع القواضي اللي عيزها مش كل مرة هيطلع يجرح فينا”.

أزمة هاني شاكر مع مطربي المهرجانات

يذكر أن هاني شاكر، ومطربي المهرجانات في صراعات مستمرة خاصة الفنان حمو بيكا، وذلك بسبب أن كلمات أغنياتهم غير مناسبة للذوق العام، كما أنه أصدر قرار بمنعهم من الغناء داخل مصر ويواصل اصدرات قرارت صارمة ضدهم.

برنامج حبر سري لـ أسما إبراهيم

يذكر أنه برنامج حبر سري، يعرض يوميا في رمضان 2022 على قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:20 مساءا بعد أذان المغرب مباشرة، واستضافت خلاله حتى الأن كلا من الفنانة شيرين رضا، الفنان أحمد السعدني، الفنان أمير كرارة واسلام إبراهيم ومحمود الليثي، وكهربا.

وكانت قد حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.