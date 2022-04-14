حياة كريمة.. صحة دمياط: الكشف على 1754 حالة مرضية بقرية بفارسكور

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد، إن المديرية قامت بتوجيه قافلة لتوقيع الكشف الطبى على 1754 حالة بقرية كرم ورزوق بمركز فارسكور، وتقديم العلاج بالمجان وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأوضح عبد الجواد - فى بيان اليوم الخميس- أن القافلة تأتى برعاية المحافظ الدكتورة منال عوض، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، مشيرا إلى أنه جرت إحالة 43 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 15 حالة. وأكد أنه يتم العمل وفقا لخطة محددة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع القرى، مشيرا إلى أن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية ووحدتين للأشعة ومعملا وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة.

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