رئيس جامعة الأزهر يتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - تفقد رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوى مركز جامعة الأزهر للاختبارات الإلكترونية بمدينة نصر؛ للوقوف على جاهزيتها والاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى الشامل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأوضح رئيس جامعة الأزهر - خلال الجولة - أنه جار إنشاء وتأسيس عديد من مراكز الاختبارات الإلكترونية فى جميع قطاعات الجامعة بالدراسة والبنات، إضافة إلى تأسيس مراكز للاختبارات الإلكترونية بالقطاعين البحرى بطنطا والقبلى بأسيوط؛ تلبية للمتطلبات العالمية والتحول الرقمى الشامل فى قطاعات الدولة المصرية كافة. شارك فى الجولة، الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد عبد الخالق الأمين العام المساعد للجامعة، واللواء أيمن الدرديرى رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بالجامعة، والدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكترونى.

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