/692075/الليلة--مصطفى-بكري-يستعرض-نضال-قضاة-مصر-ضد-مؤامرات-جماعة-الإخوان

يناقش الإعلامي وعضو مجلس النواب «مصطفى بكري» في برنامجه الأسبوعي في حلقة اليوم من برنامج «حقائق وأسرار» مساء اليوم الخميس وعلى مدار ساعة كيف تصدى قضاة مصر لمحاولة إهدار استقلال السلطة القضائية ؟ وذلك على خلفية أحداث مسلسل الاختيار 3.

كما يتناول الإعلامي «مصطفى بكرى» عضو مجلس النواب في برنامجه الأسبوعي «حقائق وأسرار » أجرأ الموضوعات التي تهم الشارع المصري والعربي. و سيتطرق «بكري» إلى لماذا بدأ مكتب الإرشاد معركته مع القضاة بعزل النائب عبدالمجيد محمود ؟

ولماذا قام نظام جماعة الإخوان بالإعلان الدستوري الإنقلابي وحصار المحكمة الدستورية العليا؟

الليلة في «حقائق وأسرار ».. مصطفى بكري يستعرض نضال قضاة مصر ضد مؤامرات جماعة الإخوان

وكما تتناول حلقة اليوم من برنامج «حقائق وأسرار» دور النيابة العامة في إجهاض مؤامرة الإخوان ضد المتظاهرين في أحداث الاتحادية ؟ وكيف حمل القضاة شعلة المعركة ضد الاخوان وصولاً إلى ثورة الثلاثين من يونيو؟

يذكر أن برنامج «حقائق وأسرار» يتم بثه عبر الهواء مباشرة اليوم الخميس الموافق 14ابريل 2022، في تمام الحادية عشرة مساءً .

يشار إلى أن مسسلسل الاختيار 3 يذاع حصريًا على قناة ON في تمام الساعة 9.30 مساءً على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 4.20 صباحاً والثانية الساعة 3.25 مساء.

فيما يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء، فضلًا عن عرضه على منصة Watch It الإلكترونية في تمام الساعة 9.30 مساءً.

ويضم مسلسل الاختيار 3 نخبة كبيرة من نجوم الفن وهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.