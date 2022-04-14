/692062/مسلسل-توبة-الحلقة-14-سيد-الأجنبي-يقتل-زوجة-عمرو-سعد-ووالده

عرضت شاشة قناة mbc مصر الفضائية اليوم الخميس مسلسل توبة الحلقة 14 التي شهدت الكثير من الأحداث التي غيرت مجرى المسلسل وكانت صادمة.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل توبة الحلقة 14

مسلسل توبة الحلقة 14

سيطر الألم والحزن والصدمة على الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل توبة للفنان عمرو سعد وماجد المصري، وبدأت باقتحام سيد الأجنبي وهو ماجد المصري، على منزل والد توبة حيث كانت تختبيء به زوجة عمرو سعد وابنه.

وقتل لقا وهي أسماء أبو اليزيد زوجة توبة بجانب والده وهو الفنان عبد العزيز مخيون، بعد مشادة كلامية بينهما بسبب رفضها العودة معه إلى مدينة بورسعيد وزواجها منه وبعدها خرج توبة من السجن وتوجه لمنزل والده عبدالتواب.

مسلسل توبة الحلقة الرابعة عشرة

وبعد أن وصل إلى المنزل تفاجأ توبة في الحلقة 14 من مسلسل توبة، بجثث والده وزوجته ملقاه على الأرض، وأصيب بصدمة كبيرة كما ذهب مع ابنه للمقابر لدفنهما وعلامات الحزن والدموع على وجهه.

ولم يحضر توبة عزاء زوجته ووالده إلا بعد أن ينتقم لهما ومن جانبه كان يبحث ماجد المصري عن فص الخاتم الذي كان يرتديه ولكن وجده توبة في نفس مكان اعتدائه على لقا وانتهت الحلقة بهذا المشهد.

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مسلسل توبة

ويضم مسلسل توبة في بطولته عدد من النجوم مثل عمرو سعد، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وانتصار، وماجد المصري، وحجاج عبدالعظيم، ودياب، وعبد العزيز مخيون، وحسن أبو الروس، ومحمد لطفي، و آخرين والعمل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، والإخراج لـ أحمد صالح.

بينما تدور أحداث المسلسل الذي يُعرض يومياً طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصراً في اليوم التالي عبر شاش قناة MBC مصر2، في منطقة شعبية مصرية بمحافظة بورسعيد يعيش فيها بطل العمل عمرو سعد هاربًا من ماضيه المجهول فاسمه الحقيقي هو أحمد السيد عبدالتواب وشهرته توبة.