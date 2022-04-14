/692061/حمو-بيكا-لو-رجع-الزمن-مش-هغني-تاني-وأنا-بقيت-مسجل-خطر

كشف مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حمو بيكا تصريحات مؤثرة لأول مرة عن مجال الغناء، مؤكدا انه أصيب بعدد من الأمراض والأزمات بسببه، وذلك خلال ضيافته هو وصديقه حسن شاكوش في حلقة اليوم الخمس.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حمو بيكا عن الغناء

قال حمو بيكا خلال برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم عبر قناة القاهرة والناس في حلقة اليوم الخميس: “أنا أما غنيت كنت باخد 200 جنيه في الأغنية وكنت بشقى وبجتهد وبقالي 13 سنة محققة نجاح كبير ونجاحي مش شوية”.

وتابع حديثه كاشفا عن دمه من دخول هذا العالم: “لو الأيام عادت بيا تاني مش هغني، عندي الضغط والسكر وأمراض كتير، بقيت مسجل خطر كل واحد عايز يرفع قضية يرفعها عليا”.

وعن سخرية الجمهو من طريقة نطقه لكلمات أغنياته: “في حاجات بتعلق معايا مش بعرف أقولها والناس اللي بتاخده تريقة فمش برضى أزعلهم”.

حمو بيكا وازمة مرضه

وكان قد تحدث حمو بيكا عن أزمة مرضه فقال: “المرض بتاعي مرض مناعي وبيهاجم أي عضو في جسمي وطول ما هو بيهاجمها أنا بتعب وبرجع دم وباخد إبرة بتهد الجهاز المناعي عشان أقدر أعيش تاني، والإبرة ب 120 ألف”.

وتابع: “والمفروض أفضل عايش في أوضة لوحدي لمدة 20 يوم، الكرش الناس فكراه أكل وعز بس دا مرض أنا موقف الإبرة كتير وأنا دلوقتي ممعيش إن انا اخدها وأخدها يحصلي حاجة”.

واختتم حديثه قائلا: “ مينفعش حد يتنمر على حد.. عندك كلمة حلو قولها مش عندك فارقنا”.

قرار حبس حمو بيكا

ومن الجدبر بالذكر، أن أصدرت المحكمة الاقتصادية الفترة السابقة حكم بحبس مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وصديقه الفنان عمر كمال لمدة سنة، في حين أقرت المحكمة ببراءة الراقصة لورديانا وذلك بسبب مقطع فيديو ترقص به الأخيرة على أنغام مهرجان انتي معلمة.

وألزمت المحكمة الاقتصادية حمو بيكا وعمرو كمال بدفع كفالة 10 آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ الحكم بالحبس، فضلا عن غرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما.