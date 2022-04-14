/692060/حمو-بيكا-عندي-كاريزما-مش-عند-حد-وفي-أصوات-جميلة-بس-أرقام-مشاهداتي-عدتهم

تحدث الفنان حمو بيكا عن إعلانه عن مسابقة للغناء بعدما أحرجته الاعلامية أسما ابراهيم خلال برنامج حبر سري في حلقة اليوم الخميس، متسائلة كيف أقام مسابقة غناء برغم ان صوته غير مناسب.

دوت الخليج يرصد تصريحات حمو بيكا في برنامج حبر سري

رد حمو بيكا على أسما ابراهيم قائلا: الغنا مش بالصوت ولو في ايدي السلطة هنجح الناس كلها، وفي أصوات جميلة بس أرقام مشاهداتي تفوقهم”.

واستكمل حديثه: “أنا عندي كاريزما مش عند حد”.

وأضاف: “أنا أما غنيت كنت باخد 200 جنيه في الأغنية وكنت بشقى وبجتهد وبقالي 13 سنة محققة نجاح كبير ونجاحي مش شوية”.

حمو بيكا يكشف حقيقة عمله مع حمادة هلال

وعن حقيقة تعاونه مع حمادة هلال الذي نفاه الأخير، فقال بيكا: “ ممضناش عقد، قالي معنديش مانع، وهو قالي انا بحبك وقولتله أنا كمان وطلبت منه أعمل معاه ديوتو وقال معنديش مشكلة، ومش هعمل ديوتهات غير مع حسن”.

حمو بيكا في كلام الشمس

يشار أن آخر ظهور لمؤدي المهرجانات حمو بيكا كان مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها "ورا الشمس" الذي يعرض عبر شاشة قناة الشمس الفضائية، وسألته خلال حوارهما: هل نجاحه أكبر دليل على أن الموهبة ليس لها مكان؟.

ورد عليها قائلًا: "بنعم.. المهم أن الناس تكون بتحبني، الناس بتحبني..والله العظيم ثلاثة الناس بتعشق حمو بيكا، ولو قعدتي مع حد وقالك ما بحبهوش يبقا كداب".

واستكمل حمو بيكا كلامه: "كلوا بيحبني أنا عمري ما أذيت حد، ومابجيش على حد، فلو حد ما بيحبنيش بعد ما بيقعد معايا بيغير وجهة نظرة وده عندي بالدنيا، وأنا واثق من الكلمة دي أوي".

أزمات حمو بيكا مع نقابة الموسيقين

هذا وكان حمو بيكا حديث السوشيال ميديا في الآونة الاخيرة، بعدما قرر أن يفتح النيران على أعضاء نقابة المهن الموسيقية خاصة سكرتير عام النقابة احمد رمضان، بتهمة التزوير وتقاضي رشوي في مقابل تسهيل التصريح لبعض المطربين، الأمر الذي جعل حمو بيكا في مرمى الانتقادات الاذعة.

و لنفس السبب نشب أزمة قوية بين حمو بيكا وحلمي عبد الباقي جعلت حمو بيكا يتصدر التريند، إذ تقدم حلمي عبد الباقي ببلاغ ضد حمو بيكا بسبب عدم تحديده من يقصد بتلك الاتهامات التي وجهها لأعضاء النقابة بشكل عام بشأن تقاضيهم رشاوي، وتذوير أوراق رسمية ليتراجع بيكا ويعتذر له على الهواء من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلام الناس التي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة mbc مصر، لكن رفض حلمي عبد الباقي في ذلك الوقت أن يتنازل عن البلاغ الا إذ ثبت حمو بيكا صحة كلامه.