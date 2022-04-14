/692059/حسن-شاكوش-عن-تشبيه-صابر-الرباعي-صوته-بالنساء-في-ناس-بتتمنى-ده

علق المطرب حسن شاكوش عن تصريحات صابر الرباعي الذي وصف صوته بصوت النساء، ووقتها أثارت تلك التصريحات سخرية الجمهو رمن المطرب حسن شاكوش.

دوت الخليج يرصد تعليقات حسن شاكوش على تصريحات صابر الرباعي في حبر سري

قال حسن شاكوش خلال ضايفة مع الإعلامية اسما ابراهيم في برنتمج “حبر سري”: “بيقول ان طبقات صوتي عاليا ومش متوفرة في ناس كتير، زي حكيم وحسين الجسمي، هو مش بيشبهني بالحريم وفيه ناس بتتمنى ده”.

وتابع حديثه: “أنا بغني اللي أنا عايزة وأكترتها من ألحاني، يعني أصرف على الأغنية 100 ألف جنيه وفي الأخر محدش يسمعها”.

حسن شاكوش يبكي بسبب مرض والدته

وعن شائعة استغلال مرض والدته لكسب تأييد الجمهور، فقال: “امي تعبت كتير ومرة وقت في الشارع، هتاجر بمرض ايه هتاجر بأمي، دا أنا بقولها هاخد مرضك لو أقدر، انا متعلق بيها جدا فأخواتي مش بيقولولي حاجة”.

خسارات حسن شاكوش بسبب نقابة الموسيقين

وكان قد كشف حسن شاكوش في الجزء الأول من البرنامج عن خسارته العديد من الأعمال بسبب نقابةالمهن الموسيقية، فقال: “خسرت كثيرًا بسبب وقفي عن الغناء وأزمتي مع نقابة المهن الموسيقية”.

وأضاف قائلًا: “وصلت الخسارة إلى 4 ملايين جنيه خلال 8 شهور حيث رجعت الكثير من العربون واعتذرت عن حفلات عديدة ولم أطرح أغاني جديدة على يوتيوب”.

برنامج حبر سري لـ أسما إبراهيم

برنامج حبر سري، يعرض يوميا في رمضان 2022 على قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:20 مساءا بعد أذان المغرب مباشرة، واستضافت خلاله حتى الأن كلا من الفنانة شيرين رضا، الفنان أحمد السعدني، الفنان أمير كرارة واسلام إبراهيم ومحمود الليثي، وكهربا.

وكانت قد حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.