/692057/حمو-بيكا-عن--مرضه-مش-معايا-فلوس-أجيب-علاجه-والناس-اتنمروا-عليا-بسببه

حل الفنان حمو بيكا ضيف على برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية اسما ابراهيم في حلقة اليوم الخميس، بجانب صديقه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والذي فجرا خلاله عدد من التصريحات الجريئة والمؤثرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حمو بيكا عن أزمة مرضه

قال حمو بيكا عن مرضه: “المرض بتاعي مرض مناعي وبيهاجم أي عضو في جسمي وطول ما هو بيهاجمها أنا بتعب وبرجع دم وباخد إبرة بتهد الجهاز المناعي عشان أقدر أعيش تاني، والإبرة ب 120 ألف”.

وتابع: “والمفروض أفضل عايش في أوضة لوحدي لمدة 20 يوم، الكرش الناس فكراه أكل وعز بس دا مرض أنا موقف الإبرة كتير وأنا دلوقتي ممعيش إن انا اخدها وأخدها يحصلي حاجة”.

واختتم حديثه قائلا: “ مينفعش حد يتنمر على حد.. عندك كلمة حلو قولها مش عندك فارقنا”.

أزمات حمو بيكا

هذا وكان حمو بيكا حديث السوشيال ميديا في الآونة الاخيرة، بعدما قرر أن يفتح النيران على أعضاء نقابة المهن الموسيقية خاصة سكرتير عام النقابة احمد رمضان، بتهمة التزوير وتقاضي رشوي في مقابل تسهيل التصريح لبعض المطربين، الأمر الذي جعل حمو بيكا في مرمى الانتقادات الاذعة.

و لنفس السبب نشب أزمة قوية بين حمو بيكا وحلمي عبد الباقي جعلت حمو بيكا يتصدر التريند، إذ تقدم حلمي عبد الباقي ببلاغ ضد حمو بيكا بسبب عدم تحديده من يقصد بتلك الاتهامات التي وجهها لأعضاء النقابة بشكل عام بشأن تقاضيهم رشاوي، وتذوير أوراق رسمية ليتراجع بيكا ويعتذر له على الهواء من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلام الناس التي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة mbc مصر، لكن رفض حلمي عبد الباقي في ذلك الوقت أن يتنازل عن البلاغ الا إذ ثبت حمو بيكا صحة كلامه.

وكانت أصدرت المحكمة قرار بحبس حمو بيكا لمدة عام هو وزميله المطرب عمر كمال، بعدما تداولو فيديو يترقصان به مع الراقصة البرازيلية لودرنيا على أنغام مهرجان انتي معلمة، الأمر الذي وجدته الدولة خدش للحياء والتقليل من قيمة المجتمع المصري وسرعان ما اتخذت إجراءات ضد الثلاثي، وتم إصدار قرار ببراءة الراقصة لورديانا رغم مشاركتها في نفس جريمة حمو بيكا وعمر كمال مع الحكم على الثنائي الآخرين سنة بكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، فضلا عن غرامة لكل من حمو بيكا وعمرو كمال تقدر بحوالي 10 آلاف.