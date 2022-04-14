محافظ الفيوم: حزمة من الإجراءات لضمان توافر السلع الاستراتيجية طوال رمضان

وقال محافظ الفيوم -فى بيان اليوم الخميس- إنه يجرى التجهيز لإجراء قرعة علنية لترخيص 137 سيارة أجرة داخلى بين مراكز المحافظة، وذلك بعد تقدم 702 شخصا بعد أستبعاد 42 ملفا منها لعدم استيفائها للشروط.
وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات المتعلقة بقبول الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن ترخيص 25 سيارة خط سير الفيوم الجيزة، تمهيدا لإجراء القرعة العلنية بين المتقدمين، لافتا إلى أن إجراءات التقديم والفرز تتم بشكل إلكترونى، لضمان الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.
وحول توافر السلع الغذائية فى شهر رمضان الجارى، أكد الأنصارى أن المحافظة اتخذت حزمة من الإجراءات لضمان توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين طوال الشهر المعظم، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها مختلف دول العالم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى استقرار مخزون السلع، وانضباط الأسعار.
وقال إنه يجرى ضخ السلع للأسواق ومنافذ البيع بشكل منتظم، والتحرك السريع من جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة أى ظروف طارئة، مثمنا جهود الأحزاب السياسية فى تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، وكذلك جهود مديرية التموين فى إحكام الرقابة على المنافذ وتنظيم عدد من المعارض بالتعاون مع الغرفة التجارية والسلاسل التجارية.
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